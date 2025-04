Bake off Italia torna in Villa Borromeo per il settimo anno consecutivo

E con quest'anno sono sette. Bake off Italia, il talent show dedicato al mondo del bakery, torna per la settima volta a Villa Borromeo, ad Arcore. L'Amministrazione comunale guidata da Maurizio Bono e la società società produttrice Banijay S.p.A. hanno siglato infatti il rinnovo dell'accordo che prevede l’affitto di parti della Villa Borromeo e del Parco per le registrazioni della tredicesima edizione del fortunato programma televisivo condotto da Benedetta Parodi.

Villa Borromeo ad Arcore sarà ancora il set di Bake Off Italia

Villa Borromeo ad Arcore sarà il set di Bake Off Italia. Le riprese della nuova edizione del cooking show targato BBC e prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia inizieranno nelle prossime settimane ma già da qualche giorno è in corso di allestimento il set. Per i molti fruitori del parco è impossibile non notare il via vai degli operai che stanno montando la struttura che accoglierà le riprese televisive.

Come per lo scorso anno gli spazi chiesti in uso da parte della soc. Banijay s.p.a. per la durata di circa 4 mesi, sono il locale catering sito al piano interrato e gli uffici del piano primo, ammezzato, sottotetto lasciando la disponibilità all’Amministrazione delle sale principali (sala da pranzo, giardino d’inverno, sala delle colonne, sala espositiva) e porzioni del parco quale “location” per la registrazione". In cambio il comune otterrà un introito di circa 50mila euro.