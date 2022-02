Ballerina di burlesque "gioca" in tv con Bonolis

Televisione

La giussanese Fernanda Pascarella, ha conquistato il pubblico di "Avanti un altro"

La giussanese Fernanda Pascarella, lo scorso mercoledì, ha conquistato il pubblico della trasmissione "Avanti un altro" su Canale 5, grazie alla sua simpatia e al suo piccolo show.

Lady cats

Durante il giorno fa l'impiegata, ma di notte diventa «Lady cats»: brillante e divertente partecipazione in tv, mercoledì sera, per Fernanda Pascarella, giussanese, che ha giocato nella trasmissione «Avanti un altro» su canale 5. Sfavillante nel suo abitino rosso, la 45enne, mamma, che vive in città, in pochi minuti ha conquistato tutti raccontando della sua grande passione: i gatti e il burlesque. Un po’ ammiccante e un po’ ironica, ha improvvisato uno spettacolino con il presentatore, meritandosi un bell’applauso.

Esperienza indimenticabile

«Mi sono molto divertita - ci ha raccontato - è stata un’esperienza davvero unica e indimenticabile. Ho registrato la puntata a novembre dell’anno scorso. Ho fatto un provino e due giorni dopo mi hanno chiamata per andare a Roma». Tutto è nato per caso, ma la sua simpatia è stata fondamentale per portarla in tv . La giussanese di fatto non è però nuova alle "luci della ribalta": è infatti anche una modella, è stata «miss Milf 2021» e sfila nella categoria «over.