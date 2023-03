Dalle lezioni in città a Carate Brianza come docente di danza contemporanea di Imart - la scuola fondata da Isabella Meregalli - alla tv come ballerino nelle coreografie di «The Voice Senior», il seguitissimo talent show musicale dedicato a concorrenti «over».

Ballerino in tv nella finalissima di «The Voice Senior»

Nella puntata finale che è andata in onda venerdì scorso in prima serata su Rai 1, in tanti hanno ammirato le esibizioni di Jacopo Ballabio, 25 anni, danzatore professionista nato e cresciuto in città e impegnato nelle quattro coreografie di Thomas Signorelli, coreografo di Sanremo e di altri nomi noti della moda, dello spettacolo e della musica.

Oggi ancora in tv

Per Ballabio è stato l’ennesimo palcoscenico di caratura nazionale, che lo vedrà nuovamente in tv oggi, 11 marzo nella puntata conclusiva di «The Voice Kids», il format della trasmissione riservato alle voci dei giovanissimi.

Jacopo Ballabio si è avvicinato al mondo della danza sin da piccolo, studiando danza moderna con la coreografa Marcella Arlati. A soli 14 anni si è spostato a Milano per studiare e approfondire il mondo della danza contemporanea e, dopo poco tempo, ha iniziato a lavorare nel mondo professionista, partecipando come ballerino professionista all’edizione di «Italia’s Got Talent» nel 2015. Poco dopo, la partenza per l’America dove ha lavorato per la «Royal Caribbean», la più grande catena di navi da crociera al mondo.

Nel suo curriculum anche impegni e lavori per Italia’s got Talent, X-Factor, Dolce&Gabbana e per il video musicale «Dieci» della cantautrice Annalisa.

Parla Isabella Meregalli "Un onore averlo come docente"