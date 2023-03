Tutti pronti a dire “Tanti auguri papà”? Domenica 19 marzo si avvicina! Festeggiamo insieme questa importante ricorrenza, inviateci il vostro messaggio di auguri con una foto o un disegno da pubblicare sui nostri settimanali in edicola ((Giornale di Monza, Giornale di Carate, Giornale di Vimercate, Giornale di Desio e Giornale di Seregno) martedì 21 marzo.

Fate sentire il papà speciale con una dedica sul giornale

Tutti possono partecipare, figli grandi e piccoli - magari con l’aiuto della mamma: aprite i vostri cuori e scrivete il vostro pensiero di auguri. Come ha fatto Pietro, 10 anni, che ci racconta perché suo papà Marco è così speciale:

“Il papà è quello che ti vuole bene... e io ne voglio tanto al mio. Tutti quanti hanno un papà, ma non ce n'è uno uguale. Ecco perché il mio papà è speciale!”.

Come partecipare

Quindi, cosa aspettate? Partecipare è semplice: andate anche voi sul sito www.tantiauguripapa.it e scrivete un messaggio per il vostro papà, aggiungendo una foto insieme a lui o un disegno che lo rappresenta.

Oppure inviateci tutto tramite Whatsapp ai numeri indicati di seguito (non dimenticate di indicare nome e cognome del papà e il comune di residenza).

Potete anche mandare un messaggio su WhatsApp

Ecco i numeri WhatsApp disponibili a seconda della zona di residenza:

Per Giornale di Monza potete mandare un WhatsApp al numero 3501489717

Per Giornale di Vimercate mandaci un WhatsApp al numero 3456126540

Per Giornale di Carate mandaci un WhatsApp al numero 3501489718

Per Giornale di Desio e Seregno mandaci un WhatsApp al numero 3505190287

Non dimenticate, c’è tempo fino al 18 marzo.

Che bello sarà per il vostro papà ricevere gli auguri così, un semplice e originale modo per far sapere a lui e a tutti quanto bene gli volete.

Il nostro compito è raccontare il nostro territorio e i suoi protagonisti. Che siete voi lettori. Quindi abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa per raccontare, appunto, l’amore dei figli per i padri che vivono nei nostri comuni.

Grazie ai nostri partner

E lo facciamo anche grazie al supporto dei nostri partner. L'iniziativa infatti torna anche quest'anno grazie anche al contributo dei nostri partner locali, Gioielleria Pavan, Ferramenta Bucchi di Agrate Brianza e Gelsia, che ringraziamo per il sostegno.

Un rapporto speciale

Quello con il proprio padre è davvero un rapporto speciale, certo ci sono momenti felici e anche difficili, ma quella del papà resta una figura importante per ognuno di noi. E un ricordo bello possiamo averlo tutti: per il tempo che ci ha dedicato, il sostegno di fronte alle nostre fatiche, una parola di conforto o una carezza di incoraggiamento, i momenti di gioco e divertimento. E come dice Pietro, alla fine, “il papà è quello che ti vuole bene, che per te fa qualsiasi cosa, che ti rassicura e ti aiuta”.

Perciò, fate sentire il vostro papà speciale e fateglielo sapere con il nostro giornale!