Bancarotta Bames, si torna in aula

E' prevista per giovedì prossimo, 24 novembre, la ripresa del processo a carico ai dirigenti di Bames, l'azienda del gruppo Bartolini Progetti con sede a Velasca di Vimercate, dichiarata fallita insieme alla gemella Sem.

I dirigenti devono rispondere del reato di bancarotta fraudolenta per il quale sono già stati condannati nel 2020, con rito abbreviato, a 4 anni e 8 mesi i fratelli Selene e Massimo Bartolini, figli del patron del gruppo, Vittorio Romano Bartolini.

L'appuntamento di giovedì prossimo, 24 novembre, è alle 9.30, nell'aula di Tribunale allestita all'interno della sede della Provincia di Monza e Brianza, in via Grigna, a Monza.

"Ieri, 17 novembre, gli ex dipendenti riuniti in comitato hanno tenuto una riunione a Vimercate, dove hanno deciso di rilanciare la loro presenza alla ripresa dell’udienza il 24 novembre - si legge in una nota diffusa da Gigi Redaelli, ex sindacalista che continua a seguire i prima persona la vicenda delle due aziende che lasciarono a casa centinaia di lavoratori - Era stata forte la delusione tra gli ex dipendenti presenti lo scorso 7 luglio per sostenere le loro ragioni, dove avevano assistito ad una udienza durata poco, nonostante fosse stata prevista per l’intera giornata; era stato ascoltato un solo teste sui cinque previsti".