Barlassina, Auser "apre" per ferie. Il sodalizio arancione non chiude e continua con le proprie attività.

Niente ferie: Auser va avanti

Auser Barlassina "apre" per ferie. Ferragosto si avvicina e le città si svuotano, ma nonostante questo il sodalizio ha deciso di continuare le proprie attività e tenere aperto per tutto il mese d'agosto e il periodo estivo. Continueranno dunque le attività dei volontari: consegna pasti e servizi di accompagnamento. "In questo caso però - ha precisato il presidente Michele Loris Lamborghini - raccomandiamo alle persone che richiedono tale servizio di essere provviste di Green Pass. Questo perché i trasporti potrebbero avvenire con altre persone". Sarà quindi sempre possibile trovare aperta e a disposizione la sede di piazza Cavour.