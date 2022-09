Barlassina dichiara guerra ai mozziconi di sigaretta. Il Comune installerà degli appositi contenitori dove gettare le cicche.

A Barlassina in arrivo "Cicca Lo Sa"

"Una città pulita è indiscutibilmente una città che sa farsi rispettare, invitando i cittadini e i visitatori a comportamenti educati e civili". Ne è certo il vicesindaco di Barlassina e assessore all’Ambiente Luigi Romano. Ne è altrettanto certa tutta l’Amministrazione barlassinese, che ha deciso di installare appositi contenitori in paese, dichiarando "guerra" ai mozziconi di sigaretta. Il Comune ha infatti deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione su come conferire correttamente i mozziconi di sigaretta e per farlo installerà venti dispositivi "Cicca Lo Sa". Si tratta di contenitori intuitivi e divertenti in cui gettare le sigarette, finalizzati a ricordare ai fumatori di fare il gesto giusto, evitando di abbandonare incivilmente le "cicche" nelle strade o nelle piazze del paese.

Al Palio dei rioni la presentazione

"Siamo stufi di vedere mozziconi per terra, nonostante la normativa vieti di gettarli. Da qui la volontà di installare questi dispositivi nelle prossime settimane - spiega il vicesindaco - E’ una sorta di sperimentazione. Verranno collocati in centro al paese: in piazza Cavour e in corso Milano. Se l’esperimento dovesse funzionare li installeremo anche in altre aree, a partire dai parchi". "Ogni mozzicone contiene un’infinità di sostanze tossiche che devono necessariamente essere smaltite correttamente per non causare danni incredibilmente nocivi per l’ambiente", spiegano i promotori dell’iniziativa che è stata accolta favorevolmente dall’Amministrazione. Il pomeriggio di domenica 18 settembre, in occasione del 38esimo Palio dei rioni, in corso Milano 49 sarà possibile fare sosta al gazebo di "Cicca Lo Sa" per ulteriori informazioni. Ci sarà anche la possibilità di ritirare gratuitamente "Walk", un posacenere tascabile.