Barlassina, grande festa alla Valfredda: grigliata con 130 persone

Grande festa alla Valfredda a Barlassina: organizzata una speciale grigliata a cui hanno preso parte oltre 130 persone.

Grigliata al rione Valfredda

Grande festa nel rione Valfredda a Barlassina. Organizzata come ogni fine estate una speciale grigliata nel parcheggio tra via Paganini e via Segantini. Costine, salamelle, verdure e formaggi: tanti prodotti per soddisfare tutti i palati. Un'iniziativa che ormai viene organizzata da 14 anni e che riscuote sempre un grande successo.

"Hanno partecipato 130 persone e tutti hanno detto di aver mangiato ottimamente e di essersi trovati benissimo. Siamo davvero molto soddisfatti" commentano gli organizzatori.

Presente anche il sindaco

Tra i presenti anche il sindaco Piermario Galli, che ha accettato l'invito dei volontari e ha preso parte alla grigliata. Così il primo cittadino: