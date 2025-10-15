BCC Carate e Treviglio a sostegno della Brianza dopo l’alluvione

L’ondata di maltempo che ha colpito la Brianza nella giornata di lunedì 22 settembre 2025 ha provocato gravi alluvioni lungo l’asse del fiume Seveso, causando allagamenti diffusi e ingenti danni nei comuni di Meda, Cesano Maderno, Seveso e nei centri limitrofi.

In questo contesto di forte difficoltà per il territorio, BCC Carate e Treviglio conferma la propria vicinanza e il sostegno concreto a privati, famiglie e imprese colpite dall’emergenza.

Il Presidente della BCC Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli (nella foto di copertina), ha dichiarato:

“L’alluvione del 22 settembre rappresenta una delle emergenze più gravi degli ultimi decenni per la Brianza. I danni a case, aziende e infrastrutture pubbliche sono ingenti, ma la forza e la solidarietà di queste comunità sapranno reagire. Questa alluvione ci ha toccato in prima persona, perché siamo parte integrante di questi territori, e proprio per questo vogliamo essere in prima linea nel supportare famiglie e imprese come banca del territorio.

Nei giorni successivi all’emergenza abbiamo visto un grande spirito di collaborazione: gente che si aiutava a vicenda per superare le difficoltà, vicini che tendevano la mano, volontari e istituzioni uniti nello stesso obiettivo. Questa esperienza, pur drammatica, ha fatto crescere ancora di più il senso di comunità in tutti noi.”