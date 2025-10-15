L’ondata di maltempo che ha colpito la Brianza nella giornata di lunedì 22 settembre 2025 ha provocato gravi alluvioni lungo l’asse del fiume Seveso, causando allagamenti diffusi e ingenti danni nei comuni di Meda, Cesano Maderno, Seveso e nei centri limitrofi.
BCC Carate e Treviglio a sostegno della Brianza dopo l’alluvione
In questo contesto di forte difficoltà per il territorio, BCC Carate e Treviglio conferma la propria vicinanza e il sostegno concreto a privati, famiglie e imprese colpite dall’emergenza.
Il Presidente della BCC Carate e Treviglio, Ruggero Redaelli (nella foto di copertina), ha dichiarato:
“L’alluvione del 22 settembre rappresenta una delle emergenze più gravi degli ultimi decenni per la Brianza. I danni a case, aziende e infrastrutture pubbliche sono ingenti, ma la forza e la solidarietà di queste comunità sapranno reagire. Questa alluvione ci ha toccato in prima persona, perché siamo parte integrante di questi territori, e proprio per questo vogliamo essere in prima linea nel supportare famiglie e imprese come banca del territorio.
Nei giorni successivi all’emergenza abbiamo visto un grande spirito di collaborazione: gente che si aiutava a vicenda per superare le difficoltà, vicini che tendevano la mano, volontari e istituzioni uniti nello stesso obiettivo. Questa esperienza, pur drammatica, ha fatto crescere ancora di più il senso di comunità in tutti noi.”
Il Condirettore Generale della Banca, Remo Mariani, facendo seguito alle dichiarazioni del Presidente, comunica che:
“Le nostre filiali di Carate, Meda e Cesano Maderno sono già operative per offrire consulenza e soluzioni su misura a chi ha subito perdite. Fin da subito, la Banca ha erogato finanziamenti a favore delle imprese dei territori colpiti. Mettiamo a disposizione linee di credito agevolato, moratorie sui mutui e finanziamenti dedicati per facilitare la ripartenza economica e sociale. La vicinanza al territorio è un valore fondante della nostra identità cooperativa, che oggi si traduce in un impegno concreto e immediato.”
La Banca invita cittadini e imprenditori a rivolgersi alle filiali locali per ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di accesso ai finanziamenti agevolati e ai servizi di supporto.
BCC Carate e Treviglio, da sempre radicata nel tessuto economico e sociale della Brianza, rinnova il proprio impegno nel sostenere la ricostruzione e nel contribuire alla rinascita delle comunità colpite, confermandosi una Banca di territorio al servizio delle persone.