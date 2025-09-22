Ci risiamo: esondano il Tarò a Meda e il Seveso a Bovisio, strade come fiumi

Ci risiamo: a Meda il maltempo ha causato, per l’ennesima volta, l’esondazione del Tarò. A Bovisio Masciago è uscito dagli argini il Seveso e persone sono rimaste bloccate in un’auto sulla Saronno-Monza allagata

Esonda il Tarò a Meda

L’intensa precipitazione in corso nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre 2025, ha provocato lo straripamento del torrente e l’allagamento di diverse zone della città: piazza Cavour, via Solferino e vicolo Rho sembrano dei fiumi. Allagata anche via Vignazzola, al confine con Seveso.

In via Solferino i residenti hanno posizionato i sacchi

In via Solferino i residenti hanno posizionato autonomamente dei sacchi per arginare il corso d’acqua, in attesa dell’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione civile.

Bovisio Masciago: straripato il Seveso

Il fiume Seveso ha oltrepassato gli argini ed è esondato in via Marconi che è stata chiusa al traffico a causa dell’allagamento. In prossimità del ponte sono impegnate squadre dei Vigili del Fuoco. A causa del forte maltempo la Polizia locale ha chiuso anche altre strade impraticabili e pericolose. Oltre a via Marconi anche via Matteotti (tra via Comasinella e la rotonda via Sant’Aquilino/Schiaparelli). Forti allagamenti anche in corso Milano

Persone bloccate in auto sulla Saronno-Monza allagata

Sempre a Bovisio Masciago i soccorsi sono stati attivati per i passeggeri di un’auto sulla Saronno-Monza rimasta bloccata nell’acqua alta. Intorno alle 9,30 in prossimità dell’incrocio con viale Sant’Aquilino sono accorsi Carabinieri, Vigili del fuoco e ambulanza. Le persone coinvolte sarebbero tre

A Seveso chiusa via Redipuglia e allagamenti in via Cacciatori delle Alpi

Disagi anche a Seveso: via Redipuglia è stata chiusa al traffico per allagamenti (con il presidio della Polizia Locale) e ci sono criticità all’intersezione tra corso Garibaldi e via Cacciatori delle Alpi.

A Cesano Maderno disagi sulla Nazionale dei Giovi e in via Friuli alla Snia

A Cesano Maderno disagi sulla Nazionale dei Giovi e in via Friuli, alla Snia. E anche alla stazione ferroviaria, dove si è allagato il sottopasso. Allagati anche gli altri sottopassi della città, come quello in via Como e quello in via De Medici. Sorvegliato speciale il Seveso.

Appello del sindaco

Sono state chiuse al traffico la via Nazionale dei Giovi da corso Libertà, via Friuli ed il sottopasso di via de Medici. Appello del sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca: “Non uscite di casa, le strade sono completamente allagate e ne è stata necessaria la chiusura di numerose. Prestate la massima attenzione”.



A Barlassina tombini saltati

A Barlassina allagata la via Marconi, soprattutto in prossimità dell’ingresso della Milano-Meda. Saltati i tombini.

A Lentate la Giovi è un fiume

A Lentate sul Seveso la Nazionale dei Giovi è come un fiume in piena e il Seveso sta quasi per esondare.