Bcc Carate, il 4 maggio l'assemblea per la fusione con Bcc Treviglio

Si terrà domenica 4 maggio, presso la tensostruttura della Residenza “Il Parco” di Carate Brianza, l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza. L’accredito è previsto a partire dalle ore 8.

Bcc Carate Brianza in assemblea

L’incontro, con inizio alle ore 9, rappresenta un momento fondamentale per la vita sociale della Banca e per il futuro delle comunità servite in quanto i Soci saranno chiamati a deliberare, oltre all’approvazione del bilancio d’esercizio 2024, che chiude con risultati eccellenti, anche sul progetto strategico della fusione con la Cassa Rurale - Bcc di Treviglio.

Un’operazione che segna un passo importante nel percorso di crescita e di consolidamento della Banca e che, una volta approvata, darà vita a una nuova realtà societaria ancora più solida, capillare e vicina alle esigenze dei territori e dei soci.

In palio 200 viaggi e una crociera

La giornata sarà anche un’occasione di festa e di condivisione: per tutti i partecipanti è previsto, infatti, un rinfresco a buffet a partire dalle ore 13.00 e, come ogni anno, non mancheranno l’omaggio riservato a ciascun Socio presente e l’atteso concorso a premi, che quest’anno mette in palio ben duecento viaggi tra le destinazioni di Assisi e Matera nonché una crociera a bordo della Costa Favolosa.

«L’Assemblea è il cuore pulsante della vita cooperativa e rappresenta un momento prezioso per ritrovarci, confrontarci e decidere insieme il futuro della nostra Banca - dichiara il Presidente

della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza, Ruggero Redaelli - Il 4 maggio non sarà soltanto l’occasione per approvare un bilancio solido e ricco di risultati, ma anche per

compiere una scelta storica che guarda al domani con fiducia, continuità e visione».