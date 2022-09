Bcc Carate regala tre poltrone all'odontoiatria speciale

Due attori, un unico obiettivo: il potenziamento dell’ambulatorio di odontoiatria speciale all’interno del presidio ospedaliero di Carate Brianza.

La donazione all'ospedale di Carate Brianza

Un progetto ambizioso promosso dalla Asst Brianza e che ha trovato fin da subito il sostegno della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza. L’ambulatorio, operativo da circa quarant’anni sul territorio, uno dei 5 ambulatori pubblici operativi sul territorio della Regione Lombardia ed è uno dei 33 a livello nazionale, attivo ormai da una quarantina di anni, è considerato «un fiore all’occhiello» per il trattamento e le cure odontoiatriche delle persone con disabilità e per la sua storia e le sue dimensioni è il centro principale di riferimento sovraprovinciale.

I tre ambulatori, all’interno dell’ospedale, sono quindi usati in modo continuo con una piena saturazione di servizi; purtroppo la vetustà delle attrezzature disponibili e l’obsolescenza delle attuali poltrone odontoiatriche obbligano a frequenti interventi di manutenzione e causano interruzione dei servizi o disagi sulle attività prefissate, creando disservizi per pazienti ed operatori.

La proposta era pervenuta prima delle vacanze di agosto direttamente dal direttore generale della Azienda socio sanitaria territoriale Brianza, Marco Trivelli ed è stata subito sostenuta dal sindaco Luca Veggian, che ha fatto da tramite e ha poi individuato nella Bcc di Carate Brianza il partner e lo sponsor ideale per per far fronte appunto all’aggiornamento delle attrezzature.

La delibera del Cda

La banca di credito cooperativo non si è tirata indietro: infatti, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato un importante contributo per l’acquisto di tre nuove poltrone odontoiatriche – di cui una dotata di piattaforma con pedana mobile progettata per poter alloggiare in autonomia tutti i modelli di sedie a rotelle presenti sul mercato – per facilitare l’accesso al servizio alle persone con disabilità.

«È per noi un onore aver contribuito al progetto di ammodernamento tecnologico di uno dei servizi pubblici ospedalieri di eccellenza del nostro territorio - ha spiegato il presidente della Bcc Carate, Ruggero Redaelli - Abbiamo quindi subito accolto favorevolmente l’iniziativa presentata dal direttore generale Marco Trivelli per l’acquisto di tre nuove poltrone per il trattamento odontoiatrico per persone con disabilità. Questa donazione vuole essere un gesto concreto di vicinanza alla nostra comunità e di supporto alle persone ed alle loro famiglie che, quotidianamente, devono affrontare difficoltà. L’ascolto ed il sostegno delle esigenze del territorio fanno parte dello spirito mutualistico della Banca che, in questo caso, si è tradotto nella adesione e realizzazione di un progetto di rinnovamento di un servizio pubblico necessario alla comunità ed è proprio con questo tipo di welfare territoriale che riusciamo ad essere davvero una banca vicina alle persone e attenta al benessere sociale della collettività».

«Da sempre - ha spiegato il primo cittadino - è stata alta la nostra attenzione sul futuro dell’ospedale cittadino, che funge da presidio per un bacino territoriale importante di oltre 60 mila abitanti. In più occasioni, nei recenti incontri con la dirigenza, dove abbiamo affrontato insieme ai colleghi di Besana Brianza e di Giussano e ai referenti regionali le diverse dinamiche legate al Pronto soccorso e ai reparti, era emersa questa necessità, legata al potenziamento dell’ambulatorio di odontoiatria speciale, la cui attività è ripresa a pieno regime dopo il periodo di pandemia. Mi sono per questo fatto personalmente carico di individuare una sponsorizzazione che potesse sostenere l’acquisto delle postazioni e sono soddisfatto che si sia conclusa positivamente grazie, ancora una volta, all’attenzione e alla sensibilità verso il territorio della nostra banca di credito cooperativo».