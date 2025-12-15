Mentre a Treviglio andava in scena l’atteso Concerto di Natale promosso da BCC, sempre ieri ma presso la Tensostruttura de “Il Parco” a Carate Brianza, si è tenuta la tradizionale Festa di Natale dei Bambini, anche lei promossa dalla Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio, insieme alla Fondazione BCC Carate Brianza.

BCC distribuisce oltre 500 doni a figli di soci e dipendenti

Un appuntamento molto atteso, che ogni anno riunisce famiglie, soci e dipendenti per celebrare lo spirito del Natale attraverso un pomeriggio di giochi, sorrisi e condivisione. L’iniziativa ha coinvolto i bambini fino ai 12 anni, destinatari dei tradizionali doni natalizi: oltre 500 i figli di soci e dipendenti che hanno ricevuto il loro regalo, acquistato grazie al contributo di BCC Carate e Treviglio e della Fondazione BCC Carate Brianza. Una scelta che conferma la volontà dell’Istituto e della Fondazione di valorizzare la propria comunità anche attraverso segni di attenzione ai più piccoli.

Nel corso del pomeriggio, famiglie e bambini hanno assistito allo spettacolo natalizio e partecipato alle attività dedicate, animate dalla consueta atmosfera di festa. La distribuzione dei regali ha rappresentato, come sempre, il momento più atteso dai piccoli partecipanti.

Il Presidente Ruggero Redaelli ha ricordato ai bambini presenti il valore del Natale come occasione per rafforzare i legami e riscoprire segni semplici ma significativi.