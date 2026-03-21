Bcc Valle del Lambro rilancia il progetto Ci CReDO Bcc

Il crowdfunding che fa crescere la comunità: Bcc Valle del Lambro di Triuggio rilancia Ci CReDO BCC per sostenere i progetti del territorio.

Il progetto Ci CReDO BCC

Dopo aver supportato 15 progetti e raccolto oltre 142.000 euro grazie a più di 1.600 donatori, la banca presenta la terza edizione dell’iniziativa sviluppata con Ginger Crowdfunding per sostenere le realtà non profit locali. Quando una comunità si attiva attorno a un progetto, una semplice idea può trasformarsi in qualcosa di concreto. È proprio da questa convinzione che nasce Ci CReDO BCC – Creiamo Relazioni, Doniamo Opportunità, l’iniziativa con cui BCC Valle del Lambro promuove il crowdfunding per sostenere progetti sociali, culturali, artistici e sportivi del territorio.

Presentazione a Valmadrera

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa sarà presentata martedì 31 marzo, alle 18, a Valmadrera (Lecco), presso il Centro Culturale Fatebenefratelli in via Fatebenefratelli 6, durante un evento aperto alle associazioni e alle organizzazioni del terzo settore interessate a scoprire come utilizzare il crowdfunding per raccogliere fondi e coinvolgere la propria comunità.

Qualche numero

Le prime due edizioni di Ci CReDO BCC hanno già dimostrato l’efficacia di questo strumento: 15 progetti realizzati sul territorio, 142.674 euro raccolti sulla piattaforma Ideaginger.it e oltre 1.600 donatori coinvolti. Numeri che raccontano non solo un’iniziativa di successo, ma anche la capacità delle organizzazioni locali di mobilitare persone, relazioni ed energie attorno a obiettivi condivisi.

Il presidente, Modesto Pirola

«Come banca di credito cooperativo sentiamo forte la responsabilità di sostenere il territorio non solo attraverso i servizi finanziari, ma anche promuovendo strumenti che aiutino le realtà locali a crescere e a coinvolgere la comunità – sottolinea Modesto Pirola, Presidente di BCC Valle del Lambro – Con Ci CReDO BCC vogliamo aiutare le associazioni a trasformare le loro idee in progetti concreti, moltiplicando l’impatto delle donazioni grazie al cofinanziamento della banca».

Un percorso di formazione

L’iniziativa offre alle organizzazioni partecipanti l’accesso gratuito a un percorso di formazione dedicato al crowdfunding, durante il quale potranno acquisire competenze strategiche per progettare e promuovere campagne di raccolta fondi efficaci. Al termine della formazione, i progetti selezionati lanceranno una campagna sulla piattaforma Ideaginger.it, potendo contare sull’accompagnamento di un consulente dedicato di Ginger Crowdfunding.

Il sostegno di Bcc Valle del Lambro

BCC Valle del Lambro cofinanzierà le campagne con un contributo pari al 10% dell’obiettivo di raccolta, fino a un massimo di 1.000 euro, moltiplicando così il valore delle donazioni raccolte dalla comunità e aiutando i progetti a raggiungere il proprio obiettivo. La call è sviluppata insieme a Ginger Crowdfunding, un team di professionisti che supporta le realtà che vogliono utilizzare il crowdfunding in modo professionale e strategico e gestisce Ideaginger.it (www.ideaginger.it), la piattaforma di crowdfunding con un tasso di successo superiore al 90%, il più alto in Italia.

Agnese Agrizzi, CEO di Ginger Crowdfunding

«Il crowdfunding funziona quando riesce a trasformare un progetto in una storia capace di coinvolgere una comunità – dichiara Agnese Agrizzi, CEO di Ginger Crowdfunding – Quando una banca di comunità come BCC Valle del Lambro decide di investire in questo percorso, crea un’opportunità concreta per rafforzare il tessuto sociale e aiutare le organizzazioni a crescere».

Progetto promosso dalla Federazione Lombarda delle BCC

Ci CReDO BCC si inserisce nel programma Community Funding, promosso dalla Federazione Lombarda delle BCC in collaborazione con Ginger Crowdfunding, una progettualità che punta a rafforzare il legame tra le banche di comunità e il territorio attraverso strumenti innovativi di partecipazione. Dal 2019 ad oggi, il programma ha sostenuto 332 campagne di crowdfunding, che hanno raccolto oltre 3,7 milioni di euro grazie al contributo delle BCC lombarde coinvolte.

Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda

«Accompagnare e favorire la crescita e l’evoluzione progettuale dell’associazionismo locale e del non profit risponde a pieno alla missione di una banca di comunità – dichiara Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo – Con il progetto Community Funding, le Bcc lombarde intendono fornire un supporto che vada oltre le tradizionali forme di beneficenza, dando al terzo settore uno strumento innovativo per raccogliere risorse, ma anche un’occasione per accrescere le proprie conoscenze e competenze in tema di fundraising, coprogettazione e comunicazione digitale. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e della risposta entusiasta delle realtà che hanno finora aderito all’iniziativa, mettendosi in gioco in questa nuova sfida».

Un impegno a favore del territorio

Con la nuova edizione di Ci CReDO BCC, BCC Valle del Lambro rinnova il proprio impegno a favore del territorio, promuovendo uno strumento capace di mettere in rete comunità, associazioni e istituzioni per trasformare le idee in progetti concreti e generare valore condiviso. L’evento di lancio del 31 marzo sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio le opportunità offerte da Ci CReDO BCC, scoprire come candidare il proprio progetto e ascoltare l’esperienza delle organizzazioni che hanno già partecipato alle precedenti edizioni. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le organizzazioni interessate. Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento: https://www.gingeracademy.it/eventi/presentazione-ci-credo-bcc-creiamo-relazioni-doniamo-opportunita-marzo-2026.html.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 marzo 2026.