Beccati e multati otto furbetti del sacchetto selvaggio

Vimercate

L'esito delle prime due settoimane di controlli di Polizia locale e Cem: sanzioni di 100 euro.

Otto persone rintracciate, a ciascuna di loro un verbale di 100 euro.

Sacchetti abbandonati nei cestini

Questo l'esito delle prime due settimane della campagna avviata dall'Amministrazione comunale di Vimercate per stroncare il fenomeno del sacchetto selvaggio. Si tratta di spazzatura di casa non differenziata a dovere e abbandonata in molti casi nei pressi o all'interno dei cestini pubblici.

Campagna di controllo avviata da Polizia locale e Cem

Il lavoro coordinato di Polizia Locale e CEMAmbiente sull'abbandono dei rifiuti nei cestini o nelle loro vicinanze sta dando i suoi primi frutti: dal 15 al 28 febbraio, in 5 uscite sul territorio cittadino sono stati individuati i primi 8 "furbetti del cestino", che si vedranno recapitare un verbale di accertamento per abbandono di rifiuti con una sanzione di 100 euro ciascuno.

In particolare in 5 casi il sacchetto era stato depositato nel cestino portarifiuti, in 3 casi l’immondizia era abbandonata per strada.

Con le mani nei sacchetti alla ricerca di indizi

In sostanza gli agenti hanno recuperato i sacchetti e, una volta aperti, tramiti indizi più o meno evidenti, sono riusciti a risalire ai proprietari che, messi alle strette, non hanno potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. E ora dovranno anche pagare.

La campagna prosegue

La campagna prosegue con interventi coordinati di Polizia Locale e operatori CEMAmbiente programmati su due giorni la settimana.

Nuovi cestini

Intanto l'Amministrazione comunale ha avviato una campagna per la posa di nuovi cestini all'interno di 15 parchi e aree verdi della città.