Beffa di inizio anno: l'ambulatorio medico temporaneo rimanda l'apertura a metà gennaio

Sembrava troppo bello per essere vero. E infatti non lo era. E’ una grande beffa quella che hanno subito in questi giorni di inizio anno centinaia di pazienti di Ronco Briantino che, dallo scorso 1 gennaio, sono rimasti senza medico di base per via del pensionamento del dottor Giovanni Trovato.

L'ambulatorio medico temporaneo rimanda l'apertura

L’autorità sanitaria aveva infatti garantito all’Amministrazione comunale (e alla comunità intera) che l’ambulatorio non sarebbe rimasto chiuso, ma che anzi, a partire dal 3 gennaio, ne sarebbe stato attivato uno "temporaneo", sempre in via 4 Novembre, in cui alcuni professionisti avrebbero ruotato al fine di garantire il mantenimento del servizio fondamentale. E invece così non è stato.

"Ats ha comunicato in data odierna che l’ambulatorio temporaneo per i pazienti del dottor Trovato, previsto da oggi 3 gennaio, sarà attivo a Ronco soltanto a partire dal 15 gennaio"

Pazienti dirottati a Vimercate

E oltre al danno la beffa, perché chiunque dovesse aver bisogno di visite e ricette deve rivolgersi esclusivamente alla Casa di Comunità attivata a Vimercate, in via Giuditta Brambilla 11 (previo appuntamento telefonico al numero 039.2369000).

"Con riferimento all'attivazione dell'ambulatorio in Ronco Briantino a partire dal prossimo 15 gennaio l’Ats si impegna a fornire in tempo utile le informazioni di dettaglio - prosegue la nota pubblicata sul sito del Comune - L’Amministrazione comunale si rammarica per il disagio causato dal ritardo nell’attivazione dell’ambulatorio".

Arriverà un nuovo medico?

Più incertezza, invece, sul fronte del sostituto permanente. Vista la penuria di medici di base a cui la Regione è andata incontro negli ultimi e complicati anni, difficile pensare che un nuovo medico di base possa fare presto il proprio arrivo in paese.