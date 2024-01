Beffa per i "nuovi" frontalieri: doppia imposizione fiscale

A pochi giorni dalla soddisfazione per l’inserimento per la prima volta di un gruppo di Comuni della provincia di Monza e Brianza nell’elenco dei «frontalieri» con la Svizzera, arriva un’amara scoperta col sapore della beffa. Secondo il nuovo regime fiscale entrato in vigore il primo gennaio 2024, i residenti nei Comuni del «nuovo elenco», tra cui Lazzate, Misinto, Cogliate, Lentate sul Seveso, Barlassina, Meda, Briosco, Giussano e Veduggio con Colzano, non avranno lo stesso trattamento fiscale di quelli residenti nei Comuni del vecchio elenco, ma saranno sostanzialmente soggetti alla «doppia imposizione», quella della Svizzera e quella dell’Italia.

Lo si legge in un documento diffuso dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino.

«Ho volutamente atteso qualche giorno prima di fare proclami entusiastici, proprio perché vi era la necessità di approfondire contenuti e risvolti dell’accordo - spiega il sindaco di Lazzate, Andrea Monti - Grazie a una segnalazione giunta da Lentate e consultando i documenti della Confederazione Elvetica, abbiamo appreso della posizione assunta rispetto al trattamento fiscale dei nostri concittadini. Noi continuiamo a rivendicare la nostra posizione, forti anche dei contenuti del nuovo accordo Italia-Svizzera, che protegge i vecchi lavoratori con un periodo transitorio (art. 9 comma 1) e scrive chiaramente che sono tutti quelli ricompresi nella fascia di 20 chilometri (Art. 2 comma b)».

E il Comune di Lazzate «lo era prima e lo è adesso, non sono mai cambiati i nostri confini e mi risulta che la crosta terrestre non abbia subito spostamenti così importanti - sottolinea Monti - Abbiamo avuto modo di confrontarci sia con il Governo che con alcuni parlamentari, ora lavoreremo per fare definitiva chiarezza sul punto, anche grazie a Regione Lombardia». L’obiettivo è quello di vedere applicate anche ai cittadini di Lazzate e di tutti gli altri Comuni di Monza e Brianza inseriti nel nuovo elenco le stesse condizioni riconosciute a tutti i frontalieri residenti in Comuni già presenti nel precedente elenco.