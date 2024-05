Bellusco e Vimercate si stringono per l'ultimo saluto a Giuseppe Sardi

Le comunità di Bellusco e Vimercate si stringono per tributare l'ultimo saluto a Giuseppe Sardi. Domani pomeriggio, sabato 11 maggio 2024, si terranno i funerali del 76enne precipitato ieri durante un'escursione in montagna nel bresciano. La cerimonia verrà officiata alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, a Bellusco.

Si preannuncia una cerimonia molto partecipata

Saranno in tantissimi, domani, a volere accompagnare Giuseppe Sardi nel suo ultimo viaggio. Il 76enne, belluschese Doc, non era infatti conosciuto solo nella sua amata Bellusco, ma anche a Vimercate. Qui, per circa 25 anni, l'uomo aveva fatto parte come volontario di Avps, l'associazione che si occupa di servizi di pronto soccorso (ma non solo). Nel corso del tempo era diventato una vera e propria colonna del sodalizio, che domani ai funerali gli tributerà un toccante omaggio. Sardi era ovviamente molto conosciuto anche a Bellusco per la sua preziosa collaborazione con il Cai, altra associazione di cui era un elemento imprescindibile. La cerimonia, come detto, verrà celebrata alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo, mentre alle 14 verrà recitato il Rosario.

La passione per la montagna

La grande passione di Giuseppe Sardi era proprio la montagna. In compagnia di amici, alcuni dei quali volontari proprio in Avps o facenti parte del Cai di Bellusco, il 76enne era solito raggiungere le vette del territorio almeno una volta la settimana. Proprio una di queste escursioni gli è purtroppo risultata fatale: Sardi, lo ricordiamo, è scivolato mentra stava affrontando un complesso passaggio sotto Cima Meghè, a circa 1500 metri di altezza, nel bresciano. Il belluschese avrebbe perso l'equilibrio probabilmente appoggiando male un piede, precipitando in un canalone sottostante. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi dei suoi compagni di escursione (uno dei quali ha riportato una ferita alla spalla proprio nel tentativo di soccorrere l'uomo): Sardi è morto sul colpo. Inutile anche l'intervento del soccorso alpino.