Benefattore anonimo sostiene gli studenti bisognosi

Per il secondo anno consecutivo una famiglia di Cesano Maderno ha deciso di sostenere - chiedendo l’anonimato - il percorso scolastico e formativo di ragazzi e giovani seguiti dai Servizi Sociali donando 3mila euro.

"Considerando l’istruzione come la leva più efficace per avviare i giovani a un futuro positivo, dei nostri generosi concittadini si sono resi disponibili a finanziare le spese per testi scolastici, materiale didattico, tasse scolastiche e universitarie - spiega l’assessora Cinzia Battaglia, delegata alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili - Il loro contributo permetterà interventi mirati e diretti, perciò particolarmente efficaci. Un esempio di altruismo che chiunque può emulare in base alle proprie possibilità e che ci rende orgogliosi e riconoscenti. Davvero una buona notizia, che dà sostanza e rende concretamente visibili concetti quali solidarietà e cura dei giovani".