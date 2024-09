Benemerenza a due imprenditrici 90enni

Conferita la benemerenza a due imprenditrici di Macherio, sono Rosa Adele De Carlini, detta Rosetta, 92 anni, della soffieria De Carlini, e Fernanda Tremolada, 95 anni, del panificio Caremi. Sono state premiate in occasione della festa patronale di San Cassiano.

Benemerenza a due imprenditrici

Un successo la festa patronale di San Cassiano, che si concluderà domani (martedì). Manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale insieme alla parrocchia, iniziata venerdì sera con la Messa presieduta da don Giuseppe Maggioni, coadiutore parrocchiale a Sovico, nel 30esimo anniversario di Messa. Quindi l’ostensione della reliquia del martire e patrono e apertura della mostra «Verso il Giubileo: una testimonianza di preghiera». Domenica giornata clou dei festeggiamenti: dopo la Messa solenne con rito del faro, presieduta dal parroco della comunità pastorale «Maria Vergine Madre dell’Ascolto», don Ivano Spazzini, alla presenza delle autorità cittadine e del comandante della Polizia locale, Nicolò Diana, il sindaco, Franco Redaelli, ha consegnato la cittadinanza benemerita a due concittadine imprenditrici.

«Solitamente si premia soltanto una persona - ha spiegato il primo cittadino - Quest’anno abbiamo fatto un’eccezione scegliendo due persone per la stessa motivazione: si tratta di due “ragazze” che hanno saputo conciliare una vita lavorativa importante con la cura della famiglia. Due imprenditrici che hanno lavorato tutta la vita e che continuano a lavorare, esempio di persone con un profondo attaccamento alla propria attività».

La motivazione

«Per la lunga e preziosa testimonianza alla nostra comunità di una donna capace di coniugare in modo onorevole e gentile operosità, intraprendenza e dedizione lavorativa con la cura della famiglia» la scritta impressa sulla targa. «Siete un vanto per Macherio - ha sottolineato il sindaco - Il panificio Caremi è un’istituzione, che ha dato da mangiare a tutti e la soffieria De Carlini è unica nel suo genere».

«C’era la miseria, la fame, ma mio papà si è dato tanto da fare - ha ricordato Rosetta - Devo ringraziare anche tutti i nostri dipendenti per i sacrifici che hanno fatto con noi». «Auguro a tutti di arrivare così in salute come è capitato a me». E quando è stato chiesto il segreto del loro successo, non ci sono stati dubbi: «La voelja de lauraa! (la voglia di lavorare)» hanno risposto. «Prima le auto storiche per le vie del paese, poi le Ferrari - il commento dell’assessore alla Cultura, Daniela Rivolta - C’è stata davvero tantissima gente, chi in strada, chi in piazza e chi si è affacciato alle finestre. Piazza stracolma per i concerti e per lo street food. Macherio sempre più vivo, sempre più gremito di persone». Questa sera (lunedì 2 settembre) alle 20.45 processione per le vie del paese e spettacolo pirotecnico offerto in collaborazione dalla parrocchia e dall'Amministrazione comunale.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 settembre 2024.