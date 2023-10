Benemerenze civiche, Lentate sul Seveso premia cinque cittadini

Benemerenze civiche, premiati cinque cittadini. Domenica pomeriggio, 15 ottobre 2023, nell’oratorio di Santo Stefano, in occasione della festa di Lentate sul Seveso, il sindaco Laura Ferrari, insieme al resto della Giunta, ha consegnato le civiche benemerenze ai cittadini che sono stati riconosciuti dall’apposita commissione come meritevoli per impegni sociali, culturali ed economici a favore del territorio.

Benemerenze civiche a Lentate

«E’ davvero bello essere qui a premiare i nostri cittadini all’interno di una cornice storica così suggestiva - ha commentato il primo cittadino - Sono convinta che con la cultura si promuova anche l’economia del territorio. Come nostra abitudine, oggi premiamo un rappresentante per ciascuna frazione che si è distinto per il suo impegno a favore della comunità. Oggi vogliamo anche consegnare un premio speciale al gruppo di volontariato “Demes de fa”, che si impegna ogni giorno a raccogliere i rifiuti abbandonati, per tutelare il territorio dal degrado. Invece di lamentarsi, questi cittadini con grande senso civico hanno agito con l’Amministrazione per tutelare il decoro del territorio, coinvolgendo anche alcuni ragazzi dell’Oasi di Birago».

"E' importante riconoscere il bello e il bene di chi si impegna per la comunità"

Presente alla consegna delle benemerenze anche il parroco don Marcello Grassi, che ha sottolineato l’importanza dell’azione del singolo per la comunità:

«E’ importante riconoscere il bene, il bello e la passione di chi si impegna per la comunità. E’ rilevante che ciascuno ci metta il bene e il giusto che c’è in noi per costruire la pace che si basa anche sulle piccole cose e che necessita dell’unità tra le nostre frazioni che devono essere ispirate da un unico cuore e un’unica mente».

Cinque benemerenze civiche, una per ogni frazione

Il sindaco ha insignito della benemerenza civica Cinzia Buzi di Copreno, per il suo impegno artistico, ed Elena Cazzaniga, anima dell’azienda agricola «La Botanica» di Birago, per le sue capacità imprenditoriali. La famiglia di Antonio Seveso, ha ricevuto la civica benemerenza alla memoria dello storico volontario della parrocchia e dell’oratorio di Cimnago. Benemerenza anche per Maria Cristina Volontè di Camnago per il suo impegno culturale e la sua attività di ricerca nel trasmettere e valorizzare la storia locale. Ernesto Ripamonti, «Nonno Ripa», storico presidente della Gea Lentate, società di ginnastica acrobatica, è stato insignito della civica benemerenza e della medaglia d’oro per il suo impegno a livello sportivo.