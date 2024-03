Bentornato Diego! La scuola di Barlassina accoglie il 13enne rientrato in classe dopo il tumore

«Lunedì 4 marzo è venuto il professore per l’ultima lezione a casa, il 5 sarebbe stato il suo primo giorno di scuola dall’operazione. Mai ci saremmo aspettati un’accoglienza del genere».

Tanta è la commozione nelle parole di Francesca D’Amico, mamma di Diego Vergani, 13enne di Camnago (frazione di Lentate sul Seveso), che frequenta la terza media a Barlassina, a cui a settembre è stato diagnosticato un tumore al cervelletto.

Diego torna a scuola dopo il tumore

Una delicatissima operazione e tanti mesi di riabilitazione dopo, Diego si è ristabilito al punto che proprio martedì 5 marzo è potuto tornare a scuola e compagni e professori hanno reso questo rientro davvero memorabile.

«Si sono alzati tutti i bambini della scuola per Diego - continua mamma Francesca - Sono venuti tutti a fargli festa».

Alle 10 Diego si è infatti presentato davanti al cancello di via Vecellio e un bidello lo ha accompagnato all’ingresso, dove tutti i suoi compagni di classe lo aspettavano con cartelli, collane di fiori e molta allegria: ma sentendo il rumore, tutti gli studenti del plesso si sono alzati per salutarlo.

Un recupero graduale con l'obiettivo di sostenere gli esami di terza media

Un recupero che sarà, naturalmente, graduale, ma che promette già bene: Diego infatti la scorsa settimana ha iniziato ad andare a scuola due ore tutti i giorni, mentre questa settimana proverà a fare tre ore, la prossima quattro e, incrociando le dita, dovrebbe ricominciare a svolgere l’orario completo all’incirca da dopo Pasqua.

«I professori mi hanno detto che faranno di tutto per portarlo agli esami - prosegue la madre - E ha già ricominciato a fare le prime verifiche in classe e pure a ricevere la pagella. Lo abbiamo iscritto al Marie Curie di Meda e speriamo che venga ammesso, perché non si possono tagliare le gambe a un ragazzo del genere».

"Grazie a tutti per il sostegno"

L’unica terapia che sta svolgendo adesso è la fisioterapia, per recuperare la mobilità perduta e tornare a fare lo sport che tanto amava. Un grande grazie della famiglia va a tutte le persone che si sono rese disponibili per un aiuto, anche minimo: