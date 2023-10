In visita al Museo didattico del legno aperto a fine settembre nelle cantine storiche di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, i 29 alunni della classe quarta della scuola primaria Maria Ausiliatrice si sono trovati davanti Beppe Bergomi. L’ex capitano dell’Inter e della Nazionale, in città per motivi personali, ha accolto con piacere l’invito a visitare il museo e ha ricevuto in dono una fedele riproduzione della mascotte "Ciao" dei Mondiali di Italia 90, costruita appositamente per lui da un artigiano appassionato di calcio.

Beppe Bergomi al Museo didattico del legno

"L’abbiamo scelta perché ci ricorda una squadra valorosa rappresentata da un grande capitano, già campione ai Mondiali del 1982 - hanno spiegato gli artigiani del presidente Walter Vitucci prima di accompagnare "lo zio" nelle stanze del museo - La presenza di un campione internazionale come Bergomi oggi ci onora perché lui è un esempio di capacità, correttezza e passione, doti da copiare perché sono indispensabili per dare il meglio di noi stessi".

La dedica, gli autografi e i selfie

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Bergomi ha lasciato una dedica con autografo sul libro delle visite del museo e si è concesso con generosità agli artigiani e ai bambini, tra autografi e selfie. Per gli alunni della Maria Ausiliatrice di Binzago la visita alla scoperta del legno e delle macchine e degli attrezzi per lavorarlo è quindi proseguita con la coinvolgente guida di Andrea Busnelli e dei soci dell’Associazione Museo didattico del legno. I ragazzi e le ragazze sono stati i primi a visitare il museo con la propria scuola. Un’uscita didattica che ricorderanno a lungo. Presenti, per l’occasione, anche l’assessora a Sport e Istruzione Rosanna Arnaboldi e il parroco don Fabio Viscardi, legale rappresentante della scuola primaria parrocchiale.