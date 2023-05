Berlusconi dimesso e accolto tra gli applausi a Villa San Martino

Silvio Berlusconi ha fatto ritorno nella sua residenza di Villa San Martino, ad Arcore, dopo 45 giorni di ricovero all'ospedale San Raffaele ed è stato accolto dal caloroso applauso dei dipendenti della dimora di lusso e dall'abbaiare festoso del suo amato Dudu.

Una leggera pioggia ha accolto l'arrivo dell'ex presidente del Milan arrivato ad Arcore in automobile con accanto la compagna Marta Fascina.

Berlusconi, lo ricordiamo, era stato ricoverato per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

I videomessaggi trasmessi dall'ospedale

Presso il San Raffaele Berlusconi ha trascorso 12 giorni in terapia intensiva e i restanti nel reparto ordinario del Padiglione Q. L'ex presidente del Consiglio, in questa lunga degenza in ospedale, non ha mai comunque rinunciato ad occuparsi delle vicende politiche nazionali, apparendo anche in video due volte: in occasione della convention azzurra di Forza Italia a Milano e in occasione delle elezioni amministrative, invitando i cittadini a votare.

La notizia delle dimissioni di Berlusconi, diffusasi nella serata di ieri, ha fatto radunare fuori dal San Raffaele giornalisti e curiosi.