Bernareggio: ancora vandalismi a scuola, scende in campo una task force per la sicurezza

Ancora vandali in azione a Bernareggio. Questa volta a finire nel loro mirino è stata la mensa della scuola elementare, all’interno della quale sono stati svuotati alcuni estintori. Ma se fino ad ora il sindaco Gianluca Piazza aveva scelto la strada del dialogo e della comprensione, ora ha sporto denuncia e ha annunciato l'intenzione di mettere in campo una task force per la sicurezza.

Bernareggio: ancora vandalismi a scuola

L’incursione, con ogni probabilità, è avvenuta durante il fine settimana della scorsa settimana. I vandali hanno forzato la porta d’ingresso del plesso di via Petrarca e vi si sono introdotti senza problemi. Poi, una volta dentro la mensa, hanno pensato (male, anzi malissimo) di prendere gli estintori e di aprirli, svuotando completamente il loro contenuto nel locale del refettorio. Il risultato? Mensa ricoperta di polvere bianca e inagibile per qualche giorno.

La reazione del sindaco

L’episodio, che ormai non si può più definire isolato visto il perdurare di vandalismi e danneggiamenti contro le strutture pubbliche, ha indignato l’opinione pubblica. Così come la stessa Amministrazione, con il primo cittadino che ha ritenuto di sporgere formale denuncia:

"Un atto dovuto a fronte dell’ennesimo caso di vandalismo deliberato contro le strutture scolastiche - le parole del sindaco - Purtroppo negli ultimi mesi si sono verificati troppi episodi che non possiamo più tollerare. Fortunatamente questa volta i danni sono stati molto limitati, però ho ritenuto ugualmente di sporgere denuncia con l’obiettivo di identificare gli autori e metterli di fronte alle proprie responsabilità"

Più controlli sul territorio

Oltre alla denuncia, tuttavia, l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire mettendo in campo un piano per intensificare i controlli sul territorio in collaborazione con la Polizia locale, i Carabinieri e il servizio di vigilanza attivo da qualche anno in orario notturno:

"A seguito di alcuni incontri è stato condiviso che i controlli vengano concentrati nelle aree ritenute più sensibili con estensione per la Polizia locale anche in orari notturni - fanno sapere da Palazzo - La modalità operativa prevederà una programmazione variabile mantenendo invariato il supporto del servizio di vigilanza coordinato da quest’ultima. L’Arma dei Carabinieri, come sinora fatto, continuerà ad intensificare la collaborazione operativa e l’azione di controllo con i nostri agenti, con particolare attenzione ai “punti caldi” ben noti alle forze dell’Ordine. Per il controllo del territorio, si continueranno a utilizzare tutte le apparecchiature tecnologiche attualmente disponibili, che di recente hanno permesso di individuare e sanzionare alcuni comportamenti non conformi alle normative. Pur comprendendo che la percezione di insicurezza possa essere amplificata vogliamo rassicurare i cittadini che non vi sono stati particolari incrementi di episodi di criminalità nel nostro territorio. La sicurezza, tuttavia, non si costruisce soltanto attraverso il controllo: è necessario agire su più livelli, integrando strumenti di prevenzione, educazione e inclusione per rafforzare il senso di comunità".

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno a mantenere un dialogo aperto con i cittadini e a monitorare costantemente la situazione, continuando a lavorare in sinergia con le forze dell’ordine per garantire un territorio sempre più sicuro e vivibile.