Covid

Venerdì da dimenticare per i ragazzi di una prima media, che però potrebbero tornare in aula già da lunedì

Mattinata turbolenta per la scuola media di Bernareggio che oggi, venerdì 12 novembre, ha ricevuto da parte di Ats la comunicazione di uno studente risultato positivo al Covid.

Bernareggio: un positivo alle scuole medie, classe in quarantena

Nel giro di pochissimo tempo la dirigenza scolastica ha subito applicato la nuova direttiva comunicando alle famiglie la situazione e mandando a casa gli studenti che nel corso del weekend verranno sottoposti subito all’esame del tampone.

«Alla comunicazione della positività ci siamo subito attivati per gestire la situazione – spiega il preside del plesso bernareggese Giuseppe Alaimo – Ora rimaniamo in attesa di capire quello che sarà il quadro della situazione per capire se lunedì gli alunni potranno già rientrare in aula oppure se sarà necessaria l’attivazione della Didattica a Distanza. In tutto ciò ha ovviamente giocato a nostro favore l’imminente avvio del weekend che ci permetterà di gestire con più calma tutti i passaggi».

Rientro immediato o isolamento prolungato

Ora si fanno quindi strada due diverse soluzioni, con una che andrebbe anche a scongiurare l’attivazione della tanto temuta didattica a distanza. Se, al termine del giro di tamponi, nessuno dei compagni di classe dovesse risultare positivo, gli alunni potrebbero rientrare già in classe a partire dalla mattinata di lunedì. Se invece dovesse essere riscontrata un’altra positività, verrebbe confermato invece l’isolamento per la sezione .

Già diversi casi nel circondario

La notizia si accoda a quella di due settimane fa quando, in occasione del ponte di Halloween e della festa di Ognissanti, cinque classi della scuola media di Usmate Velate erano state poste in isolamento per la positività di alcuni degli studenti. In generale, comunque, in Brianza sono già più di 900 gli alunni finiti in quarantena per lo stesso motivo.