Besana, Maurizio Vandelli si vaccina contro il covid

Tra i tanti in fila questa mattina nel centro vaccinale anti covid di Besana in Brianza – appena aperto – c’era anche Maurizio Vandelli. Il noto cantante, classe 1944, membro storico e voce leader del gruppo Equipe 84, aveva appuntamento oggi, martedì 21 aprile, nel centro di via De Gasperi per la somministrazione della prima dose.

Seppur sotto la mascherina a molti non è sfuggito il volto del noto cantante, che vive appunto in Brianza. E nemmeno al sindaco, come testimonia la foto scattata e postata sulla pagina Facebook del primo cittadino.

Le vaccinazioni

Tutto ha funzionato bene nella seconda giornata di vaccinazioni al centro sportivo di Besana; nonostante un po’ di coda all’ingresso non ci sono stati particolari disagi.

Ricordiamo che il centro di Besana è attivo solamente da ieri, lunedì. L’interno è affidato alla gestione di Ats e Asst. Si entra dal retro rispetto al cancello di ingresso da via De Gasperi. La prima area è occupata dai punti di registrazione; si attende poi la chiamata nei box per l’anamnesi e, successivamente, in quelli riservati all’inoculazione vaccino. Ultimo passaggio nella zona di «decantazione» con cinquanta posti a sedere. Lì si attende la documentazione, con la data della seconda “puntura”, prima di fare ritorno a casa. E’ prevista anche una sala d’emergenza

Al momento, come detto sopra, sono quattro le linee vaccinali attive capaci di inoculare dodici dosi di vaccino all’ora ciascuna. Fiale e personale permettendo, da lunedì 3 maggio diventeranno dieci.

Alcune indicazioni che i vaccinandi devono rispettare. La prima è di non presentarsi prima dell’orario del proprio appuntamento: in caso di arrivo con eccessivo anticipo, si resta fuori dai cancelli, creando inutili code. Secondo, oltre alla tessera sanitaria, è necessario portare con sé anche la carta di identità.