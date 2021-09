Besana si prepara ad accogliere le reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta

Sono in arrivo giorni di intensa spiritualità per i fedeli besanesi che domenica 3 ottobre 2021 accoglieranno le reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta. In occasione della festa del Santo Crocifisso, i resti della suora dei poveri diventa santa saranno accolti nella Basilica Romana Minore dove resteranno fino a mercoledì 13 ottobre.

Domenica 3 ottobre, le reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta saranno accolte durante la messa delle 18, presieduta dal decano don Sergio Stevan nella Basilica di Besana in Brianza. Ogni giorno, fino a venerdì 15, sono previste celebrazioni. In particolare quella delle 15 di lunedì 11 ottobre sarà concelebrata dai sacerdoti nativi di Besana o che in città hanno esercitato il ministero; un pensiero particolare andrà a tre preti che quest'anno hanno raggiunto traguardi importanti: don Carlo Casati festeggia il 55esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, l'ex coadiutore don Massimo Donghi (25 anni) e don Giuseppe Cotugno (15 anni di cammino accanto al Signore).

Donna di fede, di speranza, di carità

Donna di fede, di speranza, di carità, di indicibile coraggio, aveva una spiritualità cristocentrica ed eucaristica. Usava dire: "Io non posso immaginare neanche un istante della mia vita senza Gesù. Il premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri". Madre Teresa definiva così la sua identità: "Di sangue sono albanese. Ho la cittadinanza indiana. Sono una monaca cattolica. Per vocazione appartengo al mondo intero. Nel cuore sono totalmente di Gesù, spiegano dalla Comunità pastorale Santa Caterina di Besana in Brianza.

