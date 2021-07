Biassonese riconfermato nel Cda della Rai

Il biassonese Igor De Biasio, figlio dell'ex sindaco Angelo, riconfermato nel Cda (Consiglio di amministrazione) della Rai.

Nel Cda della Rai

Ratificato il nuovo Cda della rete radiotelevisiva nazionale, il Parlamento ha confermato Igor De Biasio. Ieri (mercoledì) il Senato ha eletto oltre a De Biasio anche Alessandro Di Majo, come membri del Cda Rai. De Biasio, sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto 102 voti, mentre Di Majo dal Partito democratico e Movimento 5 Stelle ha totalizzato 78 preferenze. 20 voti sono invece andati a Giampaolo Rossi. I voti dispersi sono stati 12, le schede bianche 13 e le nulle 34. In serata si è svolta la votazione a Montecitorio.

Votazione

Doppia votazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, il biassonese Igor De Biasio rimane nel Consiglio di amministrazione della Rai. Nella giornata di oggi (giovedì 15 luglio) sono attese le conferme del Consiglio dei ministri e dell'assemblea degli azionisti Rai, in cui dovrebbero essere indicati i nomi di Carlo Fuortes come amministratore delegato e Marinella Soldi nel ruolo di presidente. Oltre a De Biasio in quota Lega, le nomine parlamentari sono Alessandro Di Majo, in quota Movimento 5 Stelle, Francesca Bria del Partito democratico e Simona Agnes per Forza Italia.

Igor De Biasio

Biassonese di origine, De Biasio, classe 1977, dal 2018 vive ad Arcore. E' figlio di Angelo De Biasio, sindaco per due mandati a Biassono e già presidente del Consiglio della Provincia di Monza e Brianza. Papà Angelo è stato anche consigliere comunale della Lega dal 2011 al 2016.

