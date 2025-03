"Biblioteca aperta fino a sera", l'appello all'assessore De Marco

Assessore Evi De Marco e sindaco Maurizio Bono, estendete l'orario di apertura della biblioteca "Nanni Valentini" al mattino e alla sera, meglio se dopo cena.

E' questo il caloroso appello lanciato direttamente dalle pagine social che parlano di Arcore da parte della 27enne Farrah Awamleh, studentessa di origini giordane al sesto anno di Medicina dell'Università statale di Milano.

Un sondaggio sui social

La giovane ha lanciato anche un sondaggio per cercare di raccogliere più pareri possibili da parte degli universitari che utilizzano i locali di via Gorizia al fine di sottoporle all'attenzione dell'Amministrazione comunale di centrodestra.

" Ciao a tutti! Per favore, compilate questo modulo se abitate ad Arcore e volete sostenere la richiesta al sindaco per l'estensione dell'orario della biblioteca". Chi volesse rispondere al sondaggio può farlo cliccando qui.

La storia della 26enne e il sogno di diventare medico

"Attraverso questa richiesta mi faccio portavoce di tanti miei amici e colleghi che vorrebbero poter utilizzare la biblioteca per studiare anche alla sera, almeno fino alle 20 - ha sottolineato la studentessa - Se poi si riuscisse a tenerla aperta fino alle 22 sarebbe ancora meglio. Purtroppo gli orari di apertura attuali sono penalizzanti per gli studenti universitari. Purtroppo tante volte, per poter studiare, mi devo recare alla biblioteca universitaria della Bicocca. Capisco che la biblioteca di Arcore non può rimanere sempre aperta, però gli attuali orari si potrebbero migliorare per poter offrire un servizio migliore. Per esempio, alla mattina, la biblioteca potrebbe aprire i battenti dalle 8".

Attualmente la biblioteca, ricordiamo, è aperta al martedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, il giovedì dalle 14.30 alle 19, il venerdì dalle 19.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

"Mi offro come volontaria"

La studentessa è nata in Canada ma ha vissuto tutta la sua infanzia e l'adolescenza in Giordania. Poi, nel 2018, è arrivata in Italia e attualmente vive con il papà in città. Farrah si è anche resa disponibile per un servizio di volontariato al fine di poter realizzare il suo sogno.