Biblioteca di Desio: otto proposte per i più piccoli per promuovere l'importanza della lettura come mezzo di crescita personale e non solo.

Biblioteca di Desio: gli appuntamenti

“La biblioteca vuole essere uno dei poli di riferimento culturale della città, per i più grandi, ma soprattutto per i più piccini - dichiara l’assessore alla Cultura Miriam Cuppari – Voglio ringraziare il personale che vi lavora, affinché continui a essere la cabina di regia di tante iniziative che promuovono la lettura, coinvolgendo tutta la comunità, lavorando su attività ed eventi mirati. L’obiettivo è continuare a concepire la biblioteca come un luogo non solo di avvicinamento alla lettura, ma anche come spazio di socialità e di incontro, grazie alla presentazione di libri, laboratori e attività con i bambini e ragazzi”.

Il Festival delle storie

Anche la biblioteca civica di Desio aderisce al Festival delle Storie 2022, la rassegna di letture, laboratori e spettacoli promossa a livello provinciale da BrianzaBiblioteche. L'appuntamento in città è per venerdì 7 ottobre alle 17 con “Da grande faro’ l’astronauta”, spettacolo a cura di Sabrina Rossi – La fisica delle meraviglie. La prenotazione va obbligatoriamente effettuata tramite l'App C'è posto, comune a tutte le biblioteche del sistema oppure telefonando in biblioteca.

Che bella storia!

Tre appuntamenti, un approccio ludico alla letteratura per l'infanzia, un'esperienza emozionale che acquista ancor più valore per i piccoli. Questi gli ingredienti che fanno da sfondo agli incontri: “Alianti” (15 ottobre alle 16), un laboratorio a cura di ArteBambini rivolto alla fascia 6/8 anni, “Ne ho lette tante da raccontar…” (22 ottobre alle 16), racconti animati di Carla Giovannone destinati ai bimbi dai 4 anni di età e “Ci vuole un fiore” (29 ottobre alle 15), uno spettacolo con laboratorio curato da Izumi Fujiwara per i piccoli dai tre ai 6 anni.

Nati per leggere

E’ il progetto nazionale dedicato alla promozione della lettura in famiglia per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. La biblioteca di Desio sostiene e promuove il progetto offrendo ai bambini e alle loro famiglie servizi, laboratori ed eventi dedicati al meraviglioso mondo della lettura. Il 21 ottobre dalle 15 alle 18 si terrà l’iniziativa che vede destinatari i bambini da zero a 5 anni, con l’obiettivo di far sviluppare al bambino un rapporto con i libri, attraverso il gioco, le immagini e i momenti di preziosa condivisione con i propri genitori.

La collaborazione dei Comitati Genitori

Anche i Comitati Genitori collaborano nella promozione dell’iniziativa: il 14 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30 in piazza sant’Apollinare, nel Quartiere San Giorgio, una “Biblioteca fuori di sé” per continuare a coltivare lettori, una iniziativa questa che, insieme a tante altre già realizzate, mira a portare la biblioteca al di fuori della sua sede in una interazione costante con il suo territorio, perché possa sempre di più incontrare nuovi lettori per far loro scoprire (o riscoprire) il piacere dei libri, dei racconti, di storie da ascoltare o da creare. Il 30 ottobre sarà la volta del “Mercatino del libro usato”, dalle 14.30 alle 18 nel Cortile di Villa Tittoni, in collaborazione con i commercianti di via Lampugnani.