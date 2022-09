La biblioteca cerca volontari per riattivare la sala studio

La biblioteca di Desio cerca volontari. L'obiettivo è quello di riattivare la sala studio.

La biblioteca di Desio è alla ricerca di volontari

Il Comune cerca volontari per la biblioteca: un patto di collaborazione per riattivare la sala studio situata al primo piano della struttura. E’ aperto sino al 14 ottobre un avviso per la ricerca di studenti attivi, residenti a Desio, che intendano collaborare con l’Amministrazione comunale nella gestione di alcuni servizi della biblioteca, offrendo loro l’opportunità di effettuare un’esperienza di crescita all’interno di un gruppo di lavoro in affiancamento ai bibliotecari.

Le attività previste

Ai volontari spetterà il compito di coordinare l’apertura e la chiusura della sala studio in orari concordati, il controllo dell'ingresso e la custodia durante gli orari, collaborare con il Servizio biblioteca nella costruzione delle linee guida per l’utilizzo dello spazio e nella programmazione dei turni, presentare agli studenti le modalità di fruizione del servizio. Dovranno inoltre, al momento della chiusura, verificare lo stato di ordine della stanza e dei servizi igienici, spegnere le luci, controllare gli accessi e inserire infine l'allarme antintrusione. Tali attività non andranno a sostituire quelle gestite dal personale del servizio coinvolto e saranno svolte gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale. Sono tre le ore settimanali, modulabili a seconda del numero di persone che daranno la propria disponibilità e delle necessità di utilizzo dello spazio di volta in volta espresse dai fruitori, che vanno garantite per partecipare al bando.

Domanda e dichiarazione di disponibilità

Per offrire la propria collaborazione è necessario compilare il modulo per dichiarazione di disponibilità a svolgere volontariato per attività utili alla collettività, che va presentato entro le ore 12.30 del giorno 14 ottobre 2022 a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30, oppure inviando una Pec all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it, nonché un’email a protocollo@comune.desio.mb.it.

Per i volontari un percorso formativo

L’Ente metterà a disposizione le attrezzature necessarie per l’utilizzo della sala, valuterà le proposte e le osservazioni dei volontari, realizzerà un percorso formativo, fornirà un distintivo di riconoscimento ai volontari, oltre a un attestato per la realizzazione delle attività svolte. Seguirà un colloquio conoscitivo e motivazionale con i referenti del Servizio biblioteca per una valutazione delle attitudini e delle disponibilità dei candidati relativamente al progetto oggetto del presente bando.

Il patto di collaborazione

Sarà redatto un accordo tra il Comune il volontario che riporterà gli obiettivi e la durata della collaborazione, le modalità di azione, i ruoli e i reciproci impegni delle parti, le coperture assicurative previste, oltre alle procedure per documentare le azioni realizzate, il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la misurazione dei risultati ottenuti. Per eventuali chiarimenti sul progetto è possibile rivolgersi alla direzione della biblioteca civica al numero 0362392317, e-mail biblio@comune.desio.mb.it.