Biblioteca di Vimercate: approvato il progetto per i nuovi servizi igienici

Via libera

I locali saranno completamente ristrutturati, per un importo totale di 50mila euro.

La Giunta Comunale di Vimercate ha approvato nella seduta del 15 dicembre il progetto esecutivo per la riqualificazione dei locali dei servizi igienici al piano seminterrato della Biblioteca Civica, utilizzati dagli utenti e dai partecipanti ai corsi nelle aule studio adiacenti.

Servizi igienici nuovi in Biblioteca a Vimercate

I lavori riguardano non solo la sostituzione dei sanitari, oggi in parte lesionati o arrugginiti ma anche la riqualificazione completa dei locali: nuovi rivestimenti in piastrelle, nuovi pavimenti e nuove controsoffittature. Si aggiunge il rifacimento dell’impianto elettrico e di quello idrico-sanitario.

I lavori consentiranno anche di riorganizzare gli spazi interni ai locali, secondo le esigenze espresse dal personale del Sistema Bibliotecario, per ottimizzare alcuni spazi attualmente inutilizzati. Il costo totale dei lavori ammonta a 50.000 euro comprensivi di IVA e spese tecniche.