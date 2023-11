Bilancio partecipato a Meda, ecco chi ha vinto

Sono «Mens sana in corpore sano» e «Immedesimarsi - Talent festival» i due progetti vincitori della terza edizione del Bilancio partecipato, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Meda per consentire ai cittadini di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio comunale.

Concluso il bilancio partecipato dedicato ai giovani

Protagonisti dell’edizione numero tre sono stati i giovani, ai quali erano dedicati i nove progetti ammessi alla fase di votazione, che si è conclusa il 7 novembre. Al termine dei dovuti controlli, necessari per accertare che la votazione si sia svolta correttamente, l’Amministrazione ha stilato una graduatoria dei progetti.

"Mens sana in corpore sano" ha vinto per la sezione investimenti

Nell’ambito delle spese in conto capitale (investimenti), si è aggiudicato la vittoria con 475 voti validi «Mens sana in corpore sano», il progetto che prevede la riqualificazione delle piste sportive esterne della scuola secondaria di primo grado Anna Frank, attualmente inutilizzabili, per incentivare l’attività fisica dei ragazzi. Per concretizzarlo il Comune stanzierà una somma fino a 120mila euro. Al secondo posto con una manciata di voti in meno (457) la proposta di realizzare un planetario al liceo Marie Curie.

"Immedesimarsi" ha trionfato per le spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, con 286 preferenze ha trionfato «Immedesimarsi - Talent Festival», un contest di teatro, danza e musica rivolto a giovani under 30 che abbiano interesse a sviluppare un progetto artistico originale su un tema specifico: l’incontro/scontro di genere. Un’iniziativa che l’Amministrazione finanzierà con una spesa fino ai 15mila euro. Secondo classificato con 205 voti il progetto del Medaragazzi, la società calcistica legata all’oratorio Santo Crocifisso, che prevedeva un contributo economico per l’acquisto di attrezzature sportive e abbigliamento tecnico e l’assegnazione di borse di studio agli atleti più meritevoli dal punto di vista sportivo ed educativo-valoriale.

Oltre 1700 voti

La vicesindaco, Stefania Tagliabue, e l’assessore al Bilancio partecipato, Andrea Boga, affermano: