Bilancio partecipato a Meda: ecco i nove progetti per i giovani

Ci sono ancora un po' di giorni di tempo per votare il proprio progetto preferito tra i nove ammessi alla terza edizione del Bilancio partecipato di Meda, l’iniziativa promossa dal Comune per consentire ai cittadini di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio comunale.

Nove i progetti del Bilancio partecipato

Protagonisti dell’edizione numero tre sono i giovani: è pensando a loro e alle loro necessità che i cittadini hanno presentato dodici progetti.

«Nove sono stati ammessi alla fase di votazione, che si concluderà il 7 novembre ottobre», spiega l’assessore al Bilancio partecipato, Andrea Boga, invitando chi non l’avesse ancora fatto a esprimere la propria preferenza.

Si vota online fino al 7 novembre

Verranno infatti realizzati i progetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti, uno fino a 15mila euro per spese correnti, come l’organizzazione di una manifestazione, e uno fino a 120mila euro per realizzare un’opera o acquistare un bene. Si può votare esclusivamente online, accedendo al portale dedicato sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.meda.mb.it/bilancio-partecipato-2024/home/), fino al 7 novembre. Al centralino, all’ufficio Urp, al Punto servizi al cittadino all’interno del Palameda e in Medateca è possibile trovare un pc per votare. Per agevolare le operazioni di voto l’ufficio Urp e il Punto servizi al cittadino possono generare, previo appuntamento, il pin delle tessere sanitarie provviste di microchip. Di seguito, in sintesi, i nove progetti in gara.

Walking library: teatro e corso di lettura

«Walking library» è la proposta presentata da Pietro Confalonieri. E’ il progetto di un laboratorio teatrale (per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado) curato da Gabriele Vacis e Roberto Tarasco, che è contemporaneamente anche un corso di lettura. Un gruppo di più di 100 giovani verrà guidato attraverso un lungo percorso laboratoriale alla realizzazione di uno spettacolo professionale.

Un planetario per viaggiare nel tempo e nello spazio

Una struttura architettonica con cupola geodetica che abbia al proprio interno un planetario per osservare il cielo in diversi momenti del giorno e dell’anno ma anche un’aula immersiva con realtà aumentata che permetta ai giovani di viaggiare nel tempo e nello spazio dalla città di Meda. E’ la proposta del liceo Marie Curie per gli studenti del territorio e per i ragazzi in generale.

Il talent festival «Immedesimarsi»

«Immedesimarsi - Talent Festival» è un contest di teatro, danza e musica, rivolto a giovani under 30 che abbiano interesse a sviluppare un progetto artistico originale su un tema specifico: l’incontro/scontro di genere. In un momento storico in cui ancora si combatte contro stereotipi e violenze di genere, è importante dare l’occasione ai giovani per riflettere e far riflettere. La proposta è di Stefania Buraschi.

Un giorno di festa... «Aspettando il Palio 2024»

Una giornata con stand e intrattenimento musicale in attesa della manifestazione più amata dai medesi. L’associazione Palio di Meda propone di organizzare l’evento «Aspettando... il Palio 2024», per regalare un giorno di festa a tutta la comunità prima dell’estate. «Durante questo evento presenteremo il tema del Palio 2024», afferma l’associazione.

Avvicinarsi alla montagna insieme al Cai

L’idea della sezione medese del Cai è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città. L’intento è organizzare escursioni e uscite per praticare sci di fondo nelle nostre Prealpi, con guide e maestri in collaborazione con i volontari del Cai, ma anche lezioni di arrampicata nella palestra del Palameda e lezioni di alimentazione per attività sportive nelle classi.

Borse di studio agli atleti meritevoli

Il Medaragazzi ha presentato un progetto per ottenere un contributo economico per l’acquisto di attrezzature sportive e abbigliamento tecnico, ma anche finanziare borse di studio per gli atleti più meritevoli non solo dal punto di vista sportivo ma anche educativo-valoriale, promuovendo un percorso che si inserisca in un progetto concordato e condiviso tra Medaragazzi, oratorio Santo Crocifisso e Comune.

Alla scoperta dei luoghi della Resistenza con l’Anpi

Realizzare dieci cartelli illustrativi, dotati di Qr code, da posizionare nei luoghi della città dove si sono svolte azioni partigiane o comunque di interesse per la storia della Resistenza medese, in modo da creare un percorso per tappe, realizzato in collaborazione con le scuole secondarie del territorio e dedicato alla cittadinanza. E’ il progetto proposto dalla sezione medese dell’Anpi.

Un laboratorio di scrittura umoristica teatrale

La regista della compagnia Teatro Vivo - Gli Antistress, Patrizia Del Fabbro, ha proposto un laboratorio di scrittura umoristica teatrale e messa in scena del testo, che consiste nella creazione di testi umoristici teatrali-cabarettisti (dieci lezioni settimanali) e nella preparazione per la loro messa in scena (numero di incontri settimanali da definire). Un modo per avvicinare i ragazzi al teatro.

Mens sana in corpore sano: nuove piste per la scuola Frank

Silvia Mazzola ha presentato il progetto «Mens sana in corpore sano», che prevede il rifacimento delle piste sportive esterne della scuola secondaria di primo grado Anna Frank, al fine di poter riutilizzare degli spazi che risultano attualmente inagibili. «Vogliamo incentivare l’attività fisica che offre ai nostri ragazzi numerosi benefici non solo legati al benessere fisico, ma anche psicologico», spiega.