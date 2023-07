Con 109 voti a favore il Bilancio Partecipato di Vimercate, edizione 2023, è stato vinto dal progetto "Impianto fotovoltaico per le scuole Calvino e Andersen".

Bilancio Partecipato a Vimercate: vince il progetto per l'impianto fotovoltaico nelle scuole Calvino e Andersen

Con la votazione, a cui hanno partecipato 238 cittadini ( ovvero l'1,04%, dato in calo rispetto alla precedente edizione del 2022) cala quindi il sipario sulla fase partecipativa della quinta edizione di CittaDiNoi. Le votazioni, esclusivamente online, si sono tenute da lunedì 5 giugno a martedì 11 luglio coinvolgendo tutti i cittadini residenti dai 16 anni in poi.

"Prima di tutto il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va sia a chi ha presentato i progetti (compresi quelli che non sono arrivati alla finale) sia a tutti i cittadini che hanno partecipato" - ha fatto sapere il Comune in una nota.

Gli altri progetti

In gara, oltre al progetto vincitore, c'era anche il progetto per la "Manutenzione straordinaria del monumento degli Alpini di Parco Trotti" che ha totalizzato 30 voti e quello "Oasi per tutti (parchi e aree verdi inclusive) che prevedeva la riqualificazione dell’area verde tra la via Istria e la via Montalino, che ha totalizzato 104 voti.

Cosa prevede il progetto vincitore

Il progetto vincitore invece prevede il proseguimento di quanto proposto nell’edizione dello scorso anno al fine di continuare ad investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, con ricadute ambientali ed economiche positive

per la città. Il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico nella scuole Calvino e Andersen. Gli obiettivi di questo progetto sono diversi, tra questi la riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed il contenimento dei costi della bolletta elettrica del nostro Comune. Da stime approssimative, la potenza installabile sui tetti di queste scuole potrebbe aggirarsi intorno ad alcune centinaia di kwp (Kilowatt di picco). Inoltre il progetto ha ottenuto, da parte della commissione tecnica, il bonus sostenibilità che consiste nell’incremento del 5% del totale dei voti ottenuti dal progetto nella votazione finale.

"Si conferma al volontà di investire in energie rinnovabili"