Niente scuola

Bimbi dell'asilo nido mandati a casa (e non per il Covid). E' accaduto al Munari di Brugherio: tutta colpa della caldaia fuori uso.

Niente scuola al rientro dalle festività natalizie

In occasione del primo giorno di lezione nelle scuole, al rientro dalle festività natalizie, il dibattito (nazionale) è stato monopolizzato dall'emergenza Covid. E da una domanda? Dad o non Dad, a fronte del picco di contagi provocati dalla variante Omicron? I piccoli utenti dell'asilo nido comunale Munari, però, oggi lunedì 10 gennaio 2022, sono stati costretti a stare a casa non per colpa dell'epidemia (per fortuna), ma per un problema "classico" e che nulla ha a che fare col Covid: ossia il malfunzionamento della caldaia.

Temperatura nelle aule troppo bassa, tutti a casa

Come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it l'impianto di riscaldamento è infatti andato in blocco. E viste le basse temperature nelle aule, la decisione è stata di far tornare a casa i piccoli alunni. Immaginabile l'amarezza delle famiglie, soprattutto da parte dei genitori lavoratori per i quali il nido è una risorsa fondamentale, magari perché non hanno parenti ai quali chiedere aiuto (anche in occasione di emergenze come questa) per l'accudimento dei figli.

Caso analogo a Nova Milanese

Una situazione analoga è avvenuta a Nova Milanese, nella scuola primaria Don Milani. Sarà domani il vero primo giorno di scuola per gli alunni di via Fiume: il plesso, infatti è rimasto al freddo e il dirigente scolastico non ha potuto fare altro che rimandare tutti a casa. QUI LA NOTIZIA