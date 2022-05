Bimbo di 7 anni dedica il gol al suo papà morto in un incidente

Il gesto commovente

C'era anche Nicolò Di Leo nell'auto guidata dal genitore che si ribaltò. Il piccolo rimase ferito, mentre per Lino non ci fu nulla da fare purtroppo.

Come riportano i colleghi di PrimaLaMartesana.it, dopo aver insaccato il pallone in rete e prima di dar sfogo alla gioia, si è fermato in mezzo al campo, ha alzato gli occhi al cielo e ha mandato verso l’alto un grosso bacio portando le dita alle labbra.

Un gesto che si vede spesso sui campi di calcio, ma che se compiuto con grande spontaneità da un bambino di soli 7 anni diventa dirompente e più forte di mille parole. Nicolò ha voluto dedicare il gol al suo papà Pasquale, morto in un tragico incidente avvenuto l’1 novembre 2020 a Monza.

Il 36enne, cresciuto a Cologno Monzese e nella frazione di San Maurizio al Lambro, si era trasferito poco prima della tragedia con la famiglia a Concorezzo, in Brianza.

Il nonno del piccolo: "Mi è venuta la pelle d’oca"

Sugli spalti del centro sportivo di Cavenago, nel quale lo scorso weekend si è disputato un bel torneo tra calciatori in erba, c’era anche Francesco Di Leo, padre di "Lino" e nonno di Nicolò e Jacopo, i gemellini figli di Lino che militano nella All Soccer di Brugherio.

"Mi ha fatto venire la pelle d’oca - ha ammesso - L’ho visto fermarsi, guardare le tribune e poi mandare un bacio verso l’alto. È stato bellissimo".