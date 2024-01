Bimbo con la febbre alta, nel parco atterra l'elisoccorso

A Seregno un bambino ha accusato febbre alta mentre si trovava in casa. Nel parco Giovanni Paolo II è atterrato l'elisoccorso con il personale del 118.

Elisoccorso nel parco

Nel pomeriggio odierno, mercoledì 24 gennaio, è atterrato l'elisoccorso nel parco Giovanni Paolo II, in zona Santa Valeria. L'allarme è scattato dopo le 15 per un bambino di tre anni che ha accusato febbre alta. Il piccolo si trovava in casa, al quinto piano di un condominio nel quartiere Santa Valeria, insieme alla baby sitter. Sul posto è accorso il personale del 118. Oltre all'elisoccorso, un'Automedica e due ambulanze, a cui si è aggiunta una pattuglia della Polizia Locale.

Il bambino trasportato in ospedale

A richiamare l'attenzione dei vicini di casa le urla della baby sitter, comprensibilmente spaventata, che non poteva uscire di casa perché la porta era chiusa e non disponeva delle chiavi. Sono dovuti intervenire rapidamente i fabbri per aprire la porta e consentire l'immediato intervento del personale medico per prestare le prime cure. Il piccolo, subito raggiunto dalla mamma, è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbero preoccupanti.