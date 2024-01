La Polizia Locale cresce in attesa del nuovo comandante

Cresce l'attività della Polizia Locale di Seregno, con una maggiore presenza in città che "è sempre più sicura". E' il messaggio dell'Amministrazione comunale in occasione della tradizionale festa del patrono, San Sebastiano.

Festeggiato il patrono della Polizia Locale

Oggi, sabato 20 gennaio, è stata celebrata la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. La giornata dei festeggiamenti si è aperta con la celebrazione della Messa in Basilica, officiata dal parroco monsignor Bruno Molinari, nella quale si sono rinnovati i riti tradizionali dell’incendio del globo e dell’offerta della cera. A seguire, in piazza Concordia, la cerimonia per gli avanzamenti di grado di Mario Coppola, Emanuela Cavallaro, Antonietta Nicolini, Roberto Scabrini (consegnato in precedenza), Maurizio Guerini , Monica Ravasi e Renato Fusi (in pensionamento), oltre al giuramento degli allievi.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Mai così alte le richieste d'intervento

Il comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni, ha tracciato un bilancio positivo dell'attività operativa nel segno della continuità, sottolineando le oltre 6.700 richieste di intervento, "il numero più alto di sempre che ci rende orgogliosi". Gli incidenti sono stati 312, senza decessi né prognosi riservate, "un numero poco rilevante" rispetto agli oltre 38 milioni di transiti rilevati ai varchi all'ingresso del territorio comunale.

Chiuso il bando per il nuovo comandante

Il sindaco, Alberto Rossi, e l'assessore alla Sicurezza, William Viganò, hanno espresso gratitudine al comandante e all'intero corpo per i risultati ottenuti in tema di sicurezza. Dongiovanni rimarrà in servizio fino al 14 febbraio, prima di trasferirsi al Comando di Monza. Mercoledì 17 gennaio si è chiuso il bando di selezione per il nuovo comandante, che avrà anche la qualifica di dirigente: sono 48 le domande pervenute, "la dimostrazione dell'attrattività della nostra città", ha aggiunto il sindaco. Rossi, infine, ha ammesso il ritardo dei lavori per il completamento della nuova caserma in via Messina, principalmente per il ritardo della fornitura dei materiali: "Siamo già nel periodo delle penali con l'azienda".