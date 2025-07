Birretta in bicicletta nel ricordo di Traba

Evento

L'iniziativa, giunta alla diciassettesima edizione, per non dimenticare l'amico scomparso.

Oltre cinquanta gli amici che hanno partecipato alla tradizionale Birretta in bicicletta per ricordare Stefano Trabattoni.

Birretta in bicicletta ricordando uno degli organizzatori

A Desio, venerdì, 11 luglio, si è tenuta la diciassettesima edizione dell’iniziativa Birretta in bicicletta, nel ricordo di Stefano Trabattoni scomparso 11 anni fa.

Traba, così veniva chiamato, è stato uno degli organizzatori delle prime edizioni, morto a 43 anni, che viene ricordato per il suo sorriso, il suo spirito di amicizia, la sua instancabile vitalità e la sua passione per lo sport. In particolare lui amava la pallacanestro e i Macherio Blacks, la squadra dove giocava e che lo commemora in occasione di ogni anniversario della sua scomparsa.

Il percorso per le vie della città

Ogni anno i suoi amici ricordano il suo intramontabile motto “Pura vida”. Venerdì hanno partecipato in cinquantacinque, sfilando per le vie della città in bici, ognuno con una maglietta di colore nero dedicata all’amico scomparso. Il gruppo è partito dall’oratorio San Pio (ex Pino’s Bar), facendo tappa in altri 10 bar, per un totale di 11, per consumare la consueta birretta: Circolino, Roland, Tabache, Bart, Centrale, Bar Roma, Marina, DR Creatur, Monkey, Moretto.

In piazza Conciliazione la foto tutti insieme

Come ogni anno nella tappa di piazza Conciliazione è stata scattata la foto di rito. La manifestazione è poi terminata con i grazie a chi ha partecipato a questa iniziativa e gli arrivederci al 2026 per la prossima edizione di questa particolare, ma significativa, iniziativa nel ricordo di Traba.