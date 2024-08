Bis per Eliseo La Rocca, che conquista in anticipo il MotoEstate Rbf

Bis per il campione di Desio Eliseo La Rocca, che conquista per la seconda volta il Campionato MotoEstate Rbf in sella alla sua Bmw 1000, ma l’ha fatto addirittura con una gara di anticipo.

E’ stato questo il responso sul circuito di Varano di Melegari (Parma) dove Eliseo La Rocca, il campione desiano, ha sbaragliato la concorrenza, mettendo in fila tutti i suoi più agguerriti contendenti e approfittando (per la conquista in anticipo del titolo) del ritiro del suo rivale più accreditato in classifica generale.

"E’ una gioia indescrivibile – racconta entusiasta il 72enne, conosciutissimo in città anche per la sua precedente attività con una stazione di servizio - Oltre alla vittoria del campionato, la soddisfazione più grande è il risultato in gara sul giro".

Tempi record per Eliseo La Rocca

Il cronometro ha registrato tempi che hanno fatto "impallidire" i piloti più giovani. "Sono sceso anche sotto il minuto e 13 secondi, ho fatto segnare il miglior tempo, il mio record personale e costretto tutti gli altri a… stare dietro. Un risultato che i miei contendenti hanno salutato con sportività e ammirazione, tanto è vero che hanno voluto celebrare la mia vittoria. Non so più cosa dire, più divento vecchio più vado forte».

L'ultima gara a ottobre

Ora l’ultima gara del campionato in programma a ottobre sul circuito "Tazio Nuvolari" di Cervesina in provincia di Pavia si preannuncia una simpatica passerella (La Rocca è forte di tre vittorie, un secondo posto e 48 punti di vantaggio) e il pensiero corre già alla prossima stagione.