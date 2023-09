Bobo Vieri al centro sportivo di Verano

C'era un ospite d'eccezione oggi, giovedì, a Verano Brianza, al centro sportivo di via Dante Alighieri. L'ex calciatore Bobo Vieri è arrivato in mattinata allo Sportitalia Village per girare uno spot pubblicitario. Ad accoglierlo c'era il presidente, Michele Criscitiello.

Guest star in campo

Vip a Verano, questa mattina. L'ex calciatore della Nazionale - noto al pubblico anche per la Bobo Tv, il canale che sta spopolando su Twitch da ormai qualche anno e che è diventato punto di riferimento "differente" per tanti appassionati di calcio, italiano e internazionale - è stato ospite al centro sportivo di via Dante. Ad accoglierlo il presidente dell'emittente televisiva Sportitalia, network tv su scala nazionale di Michele Criscitiello, tornato alla guida della Folgore Caratese.

Bobo Vieri è arrivato in paese per registrare uno spot che sarà poi trasmesso proprio sulle reti di Sportitalia.

Testimonial per Sport Village

L'ex calciatore, 50 anni compiuti lo scorso luglio e che ha legato il suo nome principalmente all'Inter, dove ha militato dal 1999 al 2005, ha fatto da testimonial, promuovendo alcune iniziative che il presidente Criscitiello sta portando avanti proprio per il centro sportivo, tra le quali anche la prossima apertura di nuovi campi da padel. Vieri ha poi potuto ammirare l'impianto trasformato e rimesso completamente a nuovo, con i campi di calcio e le strutture del centro sportivo.