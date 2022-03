Bollette troppo care, il sindaco "spegne" il Municipio

Il caro energia si fa sentire anche nei Comuni. Tanto che a Besana in Brianza il sindaco Emanuele Pozzoli ha deciso di spegnere il Municipio.

Luci spente in Comune

Da alcuni giorni, infatti, la luce decorativa che illumina villa Borella, prestigiosa sede del Comune di Besana in Brianza, è spenta. E non si tratta di un guasto, come ha fatto sapere il sindaco.

"Le prime bollette e la proiezione sull'intero anno del costo dell'energia e soprattutto del calore sono gravemente preoccupanti - ha scritto Pozzoli sui social, rivolgendosi alla cittadinanza - Nei prossimi giorni vi darò una situazione più dettagliata alla luce del prossimo bilancio di previsione".

La protesta dell'Anci contro il caro bollette