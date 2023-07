Bonifica Lombarda Petroli: Comune, Regione e Fallimento avanti insieme

Comune di Villasanta, Regione Lombardia e Fallimento Lombarda Petroli hanno siglato un accordo finalizzato a non interrompere la procedura inerente la bonifica del sito orfano Lombarda Petroli, aprendo al contempo un’ipotesi conciliativa a salvaguardia degli interessi delle rispettive parti.

L’accordo è maturato a seguito dell’incontro fra le parti tenutosi presso Regione Lombardia in data 20/7/2023 alla presenza del Direttore Generale di Ambiente e Clima, Dario Fossati. Si apre ora uno scenario dialogante all’interno del quale Comune e Fallimento Lombarda Petroli si impegnano ad avviare un percorso costruttivo.

Il 31 luglio i tecnici della Regione potranno accedere al sito

In base all’accordo il Fallimento Lombarda Petroli S.r.l. in liquidazione acconsente, in data 31.7.2023 alle ore 9.30, all’accesso volontario alle aree da parte dei tecnici di Aria Spa (società in house cui Regione Lombardia ha affidato la progettazione esecutiva e la realizzazione della bonifica del sito), dei tecnici comunali e degli eventuali altri incaricati da parte di questi enti, per le attività necessarie all’aggiornamento del progetto di bonifica indicate nella scheda di intervento predisposta da Regione Lombardia (a titolo di esempio: rilievi e indagini sul suolo e sulle acque sotterranee).

L'impegno del Comune

Il Comune di Villasanta si impegna a limitare le operazioni di propria competenza alle attività di ricognizione dei lotti B e D per la porzione corrispondente alla proprietà Lombarda Petroli e, di conseguenza, a revocare l’atto di immissione nel possesso delle aree emesso il 30/06/2023 nonché l’atto di sospensione e differimento della stessa operazione emesso il 14.7.2023

Accordo valido fino a fine ottobre