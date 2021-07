Un nuovo brano per il rapper di Seregno

S'intitola "Spiegami come" il nuovo brano del rapper seregnese Mario Vitillo, in arte Mr. Kronik. Oltre all'attività di musicista, il 33enne gestisce la tabaccheria di via Santa Valeria insieme alla madre, Caterina Braschi.

Un brano che esplora i rapporti d’amore e di amicizia. E' "Spiegami come" il titolo del nuovo brano del cantante Mario Vitillo, in arte Mr. Kronik. Il 33enne ha scritto la nuova canzone durante la pandemia da Covid nel periodo della Zona rossa. Il brano contiene un appello, "spiegami come funziona l’amore", e scruta le dinamiche dietro ai vari rapporti. "La mia speranza è che un rapporto puro, che sia amore o amicizia, possa ancora esistere", commenta il rapper di Santa Valeria.

Il video del brano musicale, che in poco tempo ha superato le undicimila visualizzazioni su YouTube ed è anche su Instagram, è stato girato interamente a Milano, vicino al Pirellone. Intanto il rapper seregnese prosegue il lavoro al primo disco indipendente del quale è produttore e manager, che dovrebbe essere pronto il prossimo anno.

