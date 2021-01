SuperEnalotto a Seregno, centrato un “5” da oltre 94mila euro. La vincita ieri, giovedì 28 gennaio, presso la Tabaccheria in via S. Valeria.

SuperEnalotto a Seregno, centrato un “5” da oltre 94mila euro

Dopo la notizia dei 5 milioni di euro vinti a due passi dalla Brianza, la dea bendata ha toccato Seregno. Qui infatti, nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, è stato centrato un “5” da oltre 94mila euro al SuperEnalotto.

La schedina vincente è stata convalidata presso la Tabaccheria di via S. Valeria. Come riferisce Agipronews un’altra vincita, dello stesso importo, è stata invece centrata in provincia di Como, a Ponte Lambro, presso il caffè Stazione di via Roma.

Mistero sul vincitore

Mistero sul fortunato vincitore che ha giocato la schedina nella tabaccheria 17 di via Santa Valeria, che registra così la vincita più alta da quando l’attività è in gestione a Caterina Desdemona Braschi con il figlio Mario Vitillo. “Non so proprio chi può essere il vincitore, abbiamo tanti clienti e c’è molto passaggio – spiega la titolare – Può essere un biglietto che ho preparato io dalla macchinetta, ne faccio tanti. Magari è una schedina da appena due euro. Speriamo che la vincita vada a qualcuno che ne ha bisogno”.

Il Gratta e Vinci milionario

Ieri invece vi avevamo segnalato la vincita straordinaria avvenuta a Vaprio d’Adda, grazie ad un Gratta e Vinci da 20 euro. Ovviamente top secret l’identità del nuovo milionario. Si sa solo che è un pensionato, cliente saltuario del locale. E proprio nel locale è tornato la mattina seguente per ringraziare i titolari per quella vincita che gli ha cambiato decisamente la vita.