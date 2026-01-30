BrianzAcque, lavori in corso nei cantieri della Pedemontana

Oltre 80 progetti per risolvere il problema delle interferenze, l'obiettivo è ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti.

Proseguono i lavori di BrianzAcque per la risoluzione delle interferenze tra le reti idriche e fognarie nei cantieri per la realizzazione delle tratte B2 e C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, lungo il tracciato che parte da Lentate sul Seveso e arriva a Vimercate.

Lavori a Desio, modifica temporanea della circolazione

Con l’avvio del mese di febbraio, gli interventi si concentreranno a Desio, all’altezza dell’incrocio tra via Mazzini e via Olimpiadi. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, è stata predisposta la segnaletica per la modifica temporanea della circolazione veicolare.

Prenderanno il via anche i lavori a Barlassina, in via dei Prati, al confine con Lentate sul Seveso. In quest’ultimo Comune BrianzAcque è operativa dallo scorso mese di dicembre e, attualmente, le attività si svolgono in via Montegrappa. Dallo scorso fine anno è inoltre in corso un cantiere strategico sulle reti idriche e fognarie a Macherio, nell’area del cimitero comunale. Infine, a Cesano Maderno sono in corso interventi in via Giovanni Dondi.

Oltre 80 i progetti di diversa intensità

Le attività rientrano in un più ampio programma di risoluzione delle interferenze che interesserà tutti i Comuni coinvolti dal tracciato di Pedemontana, con oltre 80 progetti di diversa entità. Si passa da opere puntuali di dimensioni contenute a interventi strutturali più complessi, che si realizzeranno nei prossimi anni in coerenza con il cronoprogramma autostradale.

Sebbene possano verificarsi, durante il periodo dei lavori, rallentamenti o modifiche temporanee alla viabilità, gli interventi sono pianificati con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e automobilisti. I cantieri vengono infatti accompagnati da una segnaletica chiara, dall’indicazione di eventuali percorsi alternativi e da un costante confronto con le Polizie Locali. Inoltre, sarà garantita una comunicazione costante con i cittadini attraverso i canali ufficiali, per fornire aggiornamenti puntuali sull’avanzamento dei lavori e sulle eventuali variazioni alla circolazione.