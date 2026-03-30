Brindisi a Canonica per l’ultracentenaria

102 anni e non sentirli. Domenica 29 marzo l’ultracentenaria di Canonica, frazione di Triuggio, Cecilia Tremolada, ha compiuto 102 anni.

Ultracentenaria

Un traguardo importante raggiunto ancora in buona salute e con una memoria di ferro. Originaria di Correzzana, Cecilia ha lavorato all’ex cotonificio Tassi e poi alla Frette di Sovico. E’ accudita da Marisol, dal figlio Alvise, dalla nipote Monia col marito Giancarlo ed è bisnonna di Manuel.

Una super nonna

«Vado avanti giorno per giorno – ci confessa Cecilia, rimasta vedova nel 1987 del marito Luigi Nova – Non siamo noi a decidere quando è il nostro momento, personalmente posso solo dire di essere stata fortunata. Sono andata solo una volta in ospedale quando avevo 91 anni e prendo solo tre pastiglie al giorno». Alla super nonnina vanno gli auguri della redazione del Giornale di Carate.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 31 marzo 2026.