Brindisi natalizio per gli Amici della Natura

Una bella serata organizzata dagli Amici della Natura, associazione di Triuggio, per un incontro augurale con gli amici e i soci.

Brindisi con gli Amici della Natura

Durante l’incontro, nella sede di via delle Grigne, è stato presentato il nuovo calendario dell’associazione intitolato “Acque di Brianza”. Gli appassionati di fotografia, che hanno partecipato al concorso, hanno presentato le bellissime immagini di torrenti, fiumi e laghi del nostro del territorio. Hanno ricevuto in dono il calendario nato dalle loro fotografie. Il presidente dell’associazione, Luciano Inglesi, e alcuni membri della giuria, Luciano Ponzoni e Rodolfo Zardoni, hanno illustrato i criteri che li hanno portati a scegliere tra più di 60 opere pervenute, le 12 che sono state pubblicate sul bellissimo calendario. Purtroppo era assente Stefania Zanotta, che ha ideato il calendario 2026, membro della giuria che ha selezionato le foto. “A lei un sentito ringraziamento da parte di tutti – fanno sapere gli Amici della Natura – Il sindaco, Pietro Cicardi, presente alla serata, ha segnalato ai numerosi partecipanti, i lavori di riqualificazione del Parco del Chignolo e l’impegno dell’Amministrazione comunale, da lui guidata, a migliorare e curare la sicurezza della campagna di salvataggio dei rospi, nel periodo della migrazione”. La serata, molto partecipata, si è conclusa con un caloroso scambio di auguri e un brindisi accompagnato dal panettone.

Lo scopo dell’associazione

Amici della Natura di Triuggio è un’associazione senza scopo di lucro i cui volontari, da oltre 20 anni, si impegnano a sensibilizzare i cittadini riguardo ai temi di salvaguardia e recupero ambientale, di salute pubblica, di valorizzazione del patrimonio naturale e artistico. Lo scopo che l’associazione si prefigge è quello di evitare l’ulteriore degrado del patrimonio ambientale e il recupero di quanto esistente. “L’associazione si trova di fronte a due grandi sfide: da un lato è necessario stimolare la partecipazione positiva dei cittadini alla vita del parco, soprattutto i giovani, dall’altro occorre favorire la modifica di quei comportamenti individuali o collettivi dannosi per la conservazione e lo sviluppo del parco in cui viviamo”. In risposta a queste sfide, l’associazione programma ogni anno attività che coinvolgono gli attori presenti sul territorio, sia istituzionali che privati cittadini.

Le principali attività

Incontri/serate culturali di approfondimento su temi di varia natura (conosciamo il parco, illuminazione sostenibile, acqua potabile, erbe spontanee, eccetera, mostre, educazione ambientale presso gli istituti scolastici, tutela del territorio: Contratto di Fiume (per la pulizia delle rive del Lambro), Giornate del verde pulito, Festa dell’Albero. Escursioni fuori porta (in giornata o nel weekend): mare, montagna, laghi, città, weekend storia arte natura e Giornata sociale. “Amici della Natura è lieta di accogliere tutti coloro che riconoscono come propri i valori di rispetto e di conservazione del nostro territorio”.